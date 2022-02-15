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Нед Деннехи
Нед Деннехи
Ned Dennehy
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Нед Деннехи
Ned Dennehy
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Дата рождения
8 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Рост
188 см
Биография Неда Деннехи
Родился 8 декабря 1965 года. Ирландия.
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Фильмография Неда Деннехи
Цивилизация
драма, фантастика, триллер
2020, Великобритания / Бельгия / Эстония / Сербия / Швеция
5.0
Пушки Акимбо
боевик, комедия
2019, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.0
Мэнди
боевик, триллер
2018, США
6.0
Женщина в черном 2. Ангел смерти
триллер, драма, ужасы
2015, Великобритания
6.0
Гостиная
драма
2014, США
6.0
Тираннозавр
драма
2011, Великобритания
4.0
Смерть супергероя
комедия, драма
2011, Германия
7.0
Побег из тюрьмы
триллер
2008, Великобритания / Ирландия
6.0
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15 февраля 2022 16:39
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