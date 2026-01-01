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Нед Деннехи
Ned Dennehy
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Нед Деннехи
Нед Деннехи
Ned Dennehy
Дата рождения
8 декабря 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Ирландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Неда Деннехи
Родился 8 декабря 1965 года. Ирландия.
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Популярные фильмы
8.7
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(2013)
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Благие знамения
(2019)
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Чужестранка
(2014)
Фильмография Неда Деннехи
7.5
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исторический, криминал, драма, боевик
2026, Франция / Великобритания / США
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