Наша рецензия

Разработчик видеоигр Майлз (Дэниэл Рэдклифф) переживает сложный период в жизни. Девушка предложила взять перерыв в отношениях, работа стала изматывающей рутиной, а начальник нашел в нем личный объект для издевательств. Единственным удовольствием оказываются форумы и комменты, где можно выпустить пар. В один из таких одиноких вечеров он замечает популярную трансляцию «Скизм», где люди устраивают современные гладиаторские сражения на улицах города. Майлз не смог пройти мимо и указал…