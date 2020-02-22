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Пушки Акимбо Пушки Акимбо
Киноафиша Фильмы Пушки Акимбо Отзывы о фильме «Пушки Акимбо»
Guns Akimbo Пушки Акимбо 2019 / Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Пушки Акимбо»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Разработчик видеоигр Майлз (Дэниэл Рэдклифф) переживает сложный период в жизни. Девушка предложила взять перерыв в отношениях, работа стала изматывающей рутиной, а начальник нашел в нем личный объект для издевательств. Единственным удовольствием оказываются форумы и комменты, где можно выпустить пар. В один из таких одиноких вечеров он замечает популярную трансляцию «Скизм», где люди устраивают современные гладиаторские сражения на улицах города. Майлз не смог пройти мимо и указал…

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БРОДЯГА 22 февраля 2020, 00:45
Оценка
ПОЛНЕЙШЕЕЕЕ ГОВНИЩЕЕ. Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ОТБОРНОЕ . СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ НЕКОМУ.
22 февраля 2020, 00:45 Ответить
Александр Швайкин 17 апреля 2020, 23:25
в ответ на сообщение БРОДЯГА от 22 февраля 2020, 00:45
Оценка
ты сначала писать без ошибок научись, мамкин драник, а фильм средний
17 апреля 2020, 23:25 Ответить
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