Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Julie Gayet
О персоне
Фильмография
Жюли Гайе
Julie Gayet
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Биография Жюли Гайе
Родилась 3 июня 1972 года. Сюрен, О-де-Сен, Франция.
Развернуть
Фильмография Жюли Гайе
Поли
семейный
2020, Франция
6.0
Кто твоя бабушка, чувак?!
комедия
2019, Франция
4.0
SuperЗять
комедия
2018, Франция
5.0
Набережная Орсе
комедия
2013, Франция
6.0
Без улик
драма, криминал, триллер
2010, Франция
6.0
Восемь раз поднялся
драма
2009, Франция
6.0
Давайте поцелуемся
комедия, мелодрама
2007, Франция
6.0
Мой лучший друг
комедия
2006, Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России