В большом загородном доме вдали от суетного мира живёт драматург Огюст. Однажды на «читку» пьесы к нему приезжают два актёра — бывшая жена Огюста Гарриет и Тео.

Они всё норовят задать несколько важных вопросов автору пьесы, так сказать, войти вглубь образа. Но Огюст озадачен тем, что никак не может написать конец своего произведения. Ему не хватает эмоций, чувств, страстей. И он находит изощрённый выход…