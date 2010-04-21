Оповещения от Киноафиши
Брак втроем
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.2
Брак втроем

Брак втроем

Le mariage à trois 18+
О фильме

В большом загородном доме вдали от суетного мира живёт драматург Огюст. Однажды на «читку» пьесы к нему приезжают два актёра — бывшая жена Огюста Гарриет и Тео.

Они всё норовят задать несколько важных вопросов автору пьесы, так сказать, войти вглубь образа. Но Огюст озадачен тем, что никак не может написать конец своего произведения. Ему не хватает эмоций, чувств, страстей. И он находит изощрённый выход…

Брак втроем - трейлер
Брак втроем  трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 апреля 2010
Дата выхода
21 мая 2010 США
21 апреля 2010 Франция
Производство Alfama Films, France 3 Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Le mariage à trois, The Three-Way Wedding, O Casamento a Três, Aux quatre vents, In the Four Winds, The Three-Way Marriage, Trójkąt, Üçlü Evlilik
Режиссер
Жак Дуайон
Жак Дуайон
В ролях
Паскаль Греггори
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Луи-До де Ланкесэ
Луи-До де Ланкесэ
Агат Боницер
Агат Боницер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
13 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

