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Хороший доктор Хороший доктор
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Хороший доктор, 2019

2019 / Франция
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие комедии “Хороший доктор” разворачивается в зимнем Париже. Главный герой – пожилой врач неотложной скорой помощи Серж Маму-Мани, оставшийся на дежурстве в канун Рождества. В пути по одному из вызовов с доктором случается небольшая авария, и у мсье Маму-Мани прихватывает спину. Как назло, именно в этот вечер количество пациентов, нуждающихся в осмотре, начинает зашкаливать.

Чтобы помочь больным и избежать при этом увольнения, находчивый герой уговаривает случайно попавшегося под руку доставщика пиццы Малека заменить его на дежурстве. Ночь, полная курьезов и нелепых ситуаций, этой необычной парочке, как и их пациентам, обеспечена.

Картину о неожиданном тандеме врача неотложки и курьера снял Тристан Сегела (“Снова 16”, “Пересдача”). Главная роль досталась “заслуженному” французскому комедийному актеру Мишелю Блану, обладателю двух наград Каннского кинофестиваля. За плечами у Блана – 16 работ с Жозианом Баласко, Тьерри Лермиттом и Кристианом Клавье и 7 фильмов с Жераром Депардье, в числе которых можно назвать “Беглецов” и “Вечернее платье”. Пару ему составил знаменитый французский YouTube-блогер и лидер группы Le Woop Хаким Джемили. Также в ролях – Солен Риго, Шанталь Лоби, Одри Куотури, Франк Гастамбид и другие.

Тристан Сегела признавался, что в процессе съемок вдохновлялся просмотрами драмы “Сломанные цветы” Джима Джармуша и триллера “После прочтения сжечь” Итана и Джоэла Коэнов.

За роль Малека Хаким Джемили был выдвинут на премию “Сезар” в номинации “Самый многообещающий актер”.

Премьера фильма “Хороший доктор” состоялась 23 октября 2019 года на Средиземноморском кинофестивале в Монпелье, Франция. Также картина была отмечена гран-при Международного фестиваля комедийного кино в Льеже. В России на широкий экран фильм вышел в марте 2020 года.

Кассовые сборы фильма по всему миру составили 6 130 990 долларов, из них 40 947 долларов приходится на российских зрителей.

Сценарий к фильму написал сам Тристан Сегела и Джим Бирмант, сценарист и продюсер триллера с элементами комедии “Звуки шума”.

По сюжету Малек является курьером компании Uber Food.

Съемки фильма прошли в Париже.

Для стендап-комика Хакима Джемили фильм “Хороший доктор” стал дебютом в полнометражном кино.

Большинство критиков высоко отзывалось об остроумных диалогах, на которых держится практически вся эта комедия положений.

Как и в двух своих предыдущих полнометражных фильмах, в “Хорошем докторе” Тристан Сегела исследует возрастные особенности разных социальных групп – бумеров в лице Серж Маму-Мани и зумеров, которых воплощает Малек. Ранее в своей картине “Снова 16” режиссер сделал главным героем юриста-миллениала с самосознанием на уровне его младшего брата. А в “Пересдаче” Сегела рассматривал проблемы и повадки студентов-зумеров, стоящих перед выбором “успешное будущее или сиюминутные удовольствия”.

Альянс героев, полностью противоположных друг другу по характеру, отсылает зрителя к еще одному французскому фильму 2010-х годов – трагикомедии “1+1” Оливье Накаша и Эрика Толедано с Франсуа Клюзе и Омар Си в главных ролях.

Фильм “Хороший доктор” имеет ограничение по возрасту 16+.

Российский слоган в фильму – “И тебя вылечат!”.

Сценарист Джим Бирмант рассказал, что на создание сценария его вдохновил просмотр триллера “Стрингер” режиссера Дэна Гилроя с Джейком Джилленхолом в главной роли (2014). По словам Бирманта, идея о замене дежурного доктора кем-то без медицинского образования или какого-то ни было отношения к медицине показалась ему очень удачной.

“Хороший доктор” – вторая совместная работа режиссера Тристана Сегела и оператора Фридерика Нуаромма после картины “Пересдача” (2017).

У дежурного врача прихватило поясницу. Чтобы не оставлять пациентов без внимания накануне праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера ходить на вызовы.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 марта 2020
Премьера в мире 23 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Тристан Сегела
Тристан Сегела
В ролях
Мишель Блан
Мишель Блан
Хаким Джемили
Хаким Джемили
Солен Риго
Солен Риго
Шанталь Лоби
Шанталь Лоби
Франк Гастамбид
Франк Гастамбид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хороший доктор 4 постера
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Хороший доктор смотреть онлайн

Хороший доктор
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Серж — единственный врач, оставшийся на дежурстве в канун Рождества. Он уже немолод, сварлив, достаточно резок с пациентами, когда они слишком болтливы. Череда больных кажется бесконечной, но всего один телефонный звонок способен взволновать его. Мужчина стремится к Розе, бывшей девушке своего сына, с которой их связывает общая трагедия. У ее квартиры Серж сталкивается с Малеком, доставщиком еды. Их пути пересекутся и после, когда у доктора сначала заболит поясница, а потом в попытке…
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hristinushka 20 марта 2020, 16:24
Меня тоже интересует!!! Был пару раз по одному сеансу в триумфе!Когда и где его еще ожидать?
Аза Вахидова 18 марта 2020, 20:44
а где он будет то ?
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12 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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