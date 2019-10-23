Хороший доктор, 2019

Тристан Сегела признавался, что в процессе съемок вдохновлялся просмотрами драмы “Сломанные цветы” Джима Джармуша и триллера “После прочтения сжечь” Итана и Джоэла Коэнов.

За роль Малека Хаким Джемили был выдвинут на премию “Сезар” в номинации “Самый многообещающий актер”.

Премьера фильма “Хороший доктор” состоялась 23 октября 2019 года на Средиземноморском кинофестивале в Монпелье, Франция. Также картина была отмечена гран-при Международного фестиваля комедийного кино в Льеже. В России на широкий экран фильм вышел в марте 2020 года.

Кассовые сборы фильма по всему миру составили 6 130 990 долларов, из них 40 947 долларов приходится на российских зрителей.

Сценарий к фильму написал сам Тристан Сегела и Джим Бирмант, сценарист и продюсер триллера с элементами комедии “Звуки шума”.

По сюжету Малек является курьером компании Uber Food.

Съемки фильма прошли в Париже.

Для стендап-комика Хакима Джемили фильм “Хороший доктор” стал дебютом в полнометражном кино.

Большинство критиков высоко отзывалось об остроумных диалогах, на которых держится практически вся эта комедия положений.

Как и в двух своих предыдущих полнометражных фильмах, в “Хорошем докторе” Тристан Сегела исследует возрастные особенности разных социальных групп – бумеров в лице Серж Маму-Мани и зумеров, которых воплощает Малек. Ранее в своей картине “Снова 16” режиссер сделал главным героем юриста-миллениала с самосознанием на уровне его младшего брата. А в “Пересдаче” Сегела рассматривал проблемы и повадки студентов-зумеров, стоящих перед выбором “успешное будущее или сиюминутные удовольствия”.

Альянс героев, полностью противоположных друг другу по характеру, отсылает зрителя к еще одному французскому фильму 2010-х годов – трагикомедии “1+1” Оливье Накаша и Эрика Толедано с Франсуа Клюзе и Омар Си в главных ролях.

Фильм “Хороший доктор” имеет ограничение по возрасту 16+.

Российский слоган в фильму – “И тебя вылечат!”.

Сценарист Джим Бирмант рассказал, что на создание сценария его вдохновил просмотр триллера “Стрингер” режиссера Дэна Гилроя с Джейком Джилленхолом в главной роли (2014). По словам Бирманта, идея о замене дежурного доктора кем-то без медицинского образования или какого-то ни было отношения к медицине показалась ему очень удачной.

“Хороший доктор” – вторая совместная работа режиссера Тристана Сегела и оператора Фридерика Нуаромма после картины “Пересдача” (2017).