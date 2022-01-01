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Жюли Депардье
Жюли Депардье
Julie Depardieu
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Жюли Депардье
Julie Depardieu
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Дата рождения
18 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Жюли Депардье
Родилась 18 июня 1973 года. Париж, Франция.
Дочь Жерара Депардье.
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Фильмография Жюли Депардье
Кто твоя бабушка, чувак?!
комедия
2019, Франция
4.0
Желтоглазые крокодилы
драма
2014, Франция
7.0
Лехаим
драма
2014, Франция
6.0
Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла
анимация
2013, Франция / Люксембург
6.0
Искусство любить
комедия
2011, Франция
6.0
Как обменяться телами
комедия
2010, Франция
4.0
Брак втроем
комедия
2010, Франция
5.0
Бал Актрис
комедия, драма
2009, Франция
6.0
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