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The Courier Курьер 2019 / Великобритания / США
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Полицейский спецназ штурмует церковь святого Антония Падуанского в Нью-Йорке. Самое, сердце итальянской диаспоры на современном Манхэттене. Люди в масках и бронниках, пальцы на спусковых крючках. Все ждут когда один из молящихся встанет со своей скамьи, опустится на колени и уберёт руки за голову. Этот немолодой бородатый человек с повязкой на левой глазнице - Эзекиль Мэннинг (Гэри Олдмэн). Глава одной из самых опасных преступных организаций планеты. Торговец оружием, на совести которого бои в…

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