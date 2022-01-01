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Полицейский спецназ штурмует церковь святого Антония Падуанского в Нью-Йорке. Самое, сердце итальянской диаспоры на современном Манхэттене. Люди в масках и бронниках, пальцы на спусковых крючках. Все ждут когда один из молящихся встанет со своей скамьи, опустится на колени и уберёт руки за голову. Этот немолодой бородатый человек с повязкой на левой глазнице - Эзекиль Мэннинг (Гэри Олдмэн). Глава одной из самых опасных преступных организаций планеты. Торговец оружием, на совести которого бои в…