«Курьер»: Рецензия Киноафиши

Полицейский спецназ штурмует церковь святого Антония Падуанского в Нью-Йорке. Самое, сердце итальянской диаспоры на современном Манхэттене. Люди в масках и бронниках, пальцы на спусковых крючках. Все ждут когда один из молящихся встанет со своей скамьи, опустится на колени и уберёт руки за голову. Этот немолодой бородатый человек с повязкой на левой глазнице - Эзекиль Мэннинг (Гэри Олдмэн). Глава одной из самых опасных преступных организаций планеты. Торговец оружием, на совести которого бои в Сирии и на Украине, а, быть может, и уничтожение башен-близнецов.

Прямых улик против Мэннинга нет. Единственный свидетель, готовый дать показания, находится сейчас в Лондоне в руках продажных агентов Интерпола, которые намерены ликвидировать его во время транспортировки. Но только планы агентов мгновенно рушатся, когда в коридоре шпионского схрона случайно возникает женщина-курьер в мотоциклетном шлеме (Ольга Куриленко). Она спасает свидетеля, после чего уводит его вместе с собой. Случайно этот курьер здесь появилась или она является частью чужого и пока непонятного плана?

У британского режиссёра Зэкери Адлера есть своя планка - криминальные боевики про своих соотечественников, выходящие прямиком на видео. На этом поприще Адлер неплохо преуспел и даже заработал определенный культовый статус. Но любой успешный спортсмен когда-нибудь вынужден подойти к стойке и планку поднять. Последствия этого поступка до первого прыжка неизвестны, хотя профессиональных ошибок у спортсмена может быть всего три: толчок двумя ногами, неудачное приземление, сбитая планка.

«Курьер»

В фильме «Курьер» Адлер совершает, кажется, все три. Две ноги - это две звезды, которые достались ему на новом проекте. Гэри Олдмэн и Ольга Куриленко. За каждым - длинная вереница культовых ролей, статус которых необходимо поддерживать даже во время карьерного спада. Одноглазый Олдмэн выглядит в фильме колоритно, иногда успешно цитирует своего персонажа из «Леона», а в одной сцене даже слушает партию из оперы Доницетти, которую мы помним по фильму «Пятый элемент». Но, в целом, выглядит потерянным. Особенно, по причине того, что его функции антагониста, пусть и заявлены главными, но все же вынесены сценарием куда-то на второй план.

Тем не менее, присутствие Олдмэна и Куриленко требуют большого бюджета и соответствующего масштаба, но основная часть фильма Адлера происходит в... подземном гараже. В этом, на первый взгляд, тоже нет ничего криминального (подземные гаражи - любимая локация для любого урбанистического боевика), если только не снимать сцены в гараже крупными планами и грубыми монтажными склейками, которые все равно не способны скрыть плохую хореографию и присутствие дублёров. Ошибка номер два: неудачное приземление, спортсмен в прыжке касается телом запрещенных мест до того, как преодолел планку.

Ошибка номер три: падение планки. Здесь, к сожалению, все очень субъективно и зависит от вашего отношения к предыдущему творчеству культового режиссёра Зэкери Адлера. Вы, кстати, смотрели «Восхождение пехотинца. Часть III». И как вам?

Феликс Зилич