«Рожденный после смерти»: Рецензия Киноафиши

Филипп (Ник Робинсон) и его мать Шарлин (Эми Райан) пережили ужасную трагедию. Родной брат Филиппа Ронни погиб пять лет назад и семья до сих пор не может оправиться от этой травмы. Отец Филиппа и Ронни Ричард (Грегг Киннер) не выдержал и ушёл из семьи, а Шарлин глубоко погрязла в своём горе. Но всё изменится, когда через пять лет после трагедии к ним придёт бывшая девушка Ронни Мелисса (Маргарет Куэлли), беременная и утверждающая, что ребёнок – от Ронни.

Видимо, прокатчики рассчитывали, что название «Рождённый после смерти» введёт в экстаз фанатов фильмов ужасов и заставит их раскупать билеты, но как раз поклонникам ужастиков фильм британского режиссёра Роуэна Этейла может показаться скучноватым. На самом деле, это и не фильм ужасов вовсе. Если уж и пытаться дать фильму жанровое наименование, то это скорее современный нуар. Главная его интрига – кто отец ребёнка, будет ли в фильме мистика, или же Мелисса просто сумасшедшая или шарлатанка. Для разрешения этой интриги в фильме заранее прописано много вполне реалистичных объяснений, самое топорное из которых – систематические обмороки Мелиссы. Она и так очевидно не совсем в себе, а уж этот факт вовсе заставляет сомневаться в правдоподобности её версии событий. Но довольно быстро выясняется, что этот фильм не совсем о поиске отцовства.

Если убрать из фильма неряшливо прописанную и реализованную детективную интригу, «Strange but true» (именно такое, жанрово нейтральное и чуть ли не мелодраматичное название у фильма в оригинале) оказывается попыткой исследовать природу посттравматического расстройства.

«Рождённый после смерти»

Если ранее эту проблему активно развивало военное кино, то теперь её часто раскрывают фильмы ужасов («Солнцестояние» Ари Астера) и триллеры («Тебя здесь никогда не было» Линн Рэмзи). Каждый из героев показывает один из способов людей жить с травмой. Отец уходит из семьи и начинает новую жизнь, всё равно пытаясь закрыть гештальты старой. Филипп замыкается в себе, уходя в цинизм и отрицание. Мать, обвиняя всех вокруг в своей боли, превращается в стопроцентную стерву, а девушка, будучи не в состоянии забыть любимого парня, начинает обращаться к экстрасенсам. Всё это – очень распространённые способы справиться с травмой, но они часто непродуктивны, поскольку основаны в первую очередь на игнорировании и побеге от проблемы.

Фильм довольно подробно описывает историю каждого из персонажей, что позволяет понять героев и принять их точку зрения. Даже Мелиссу, изначально создающую образ внушаемой дурочки, можно понять. В конце концов, её жизнь переломилась в тот момент, который у людей обычно бывает одним из счастливейших в жизни. Разве что Шарлин трудно сопереживать, её поведение прекрасно объясняется тяжелейшей трагедией, которую она пережила. Но тем не менее её бесконечная злость и хамство утомляет.

Не лишённые жизненного правдоподобия персонажи, к сожалению, не спасают слабую историю. Она не складывается в единую канву, финальный катарсис не наступает. Более того, после полутора часов даже нельзя однозначно сказать, о чём именно был этот фильм.

Пётр Волошин