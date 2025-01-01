Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона

«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане

Соскучились по Юре Борисову? В новом фильме у него главная роль, для которой пришлось «отрастить волосы» (фото)

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе

«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему