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Ари Фольман
Ари Фольман
Ari Folman
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Ари Фольман
Ari Folman
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Дата рождения
17 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Хайфа, Израиль
Биография Ари Фольман
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Фильмография Ари Фольман
Где Анна Франк
анимация, фэнтези
2021, Бельгия / Нидерланды / Израиль / Люксембург
8.0
Конгресс
анимация, фантастика
2013, США
7.0
Вальс с Баширом
анимация
2008, Израиль / Германия / Франция
7.0
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20 ноября 2017 16:00
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