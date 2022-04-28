«Где Анна Франк»: Рецензия Киноафиши

Любой, кто видел «Конгресс» или «Вальс с Баширом» израильтянина Ари Фольмана, без труда догадается, что его последний на данный момент фильм «Где Анна Франк» – это не примитивный мультик, а довольно серьезное кино, где обманчиво простенькая анимационная форма оказывается прикрытием для разговора на глобальную тему, размышлять о которой без щемящего чувства в груди просто невозможно, – о Холокосте. В случае Фольмана это не праздный интерес к общечеловеческой трагедии, а стремление напомнить о ней миру, который слишком быстро позволил коллективной памяти себя подвести. Тем более кому, как не Ари Фольману, ребенку родителей, переживших Холокост, этим заниматься?

Главная героиня мультфильма – девочка Китти, к которой еврейка Анна Франк, бежавшая со своей семьей от нацистского режима в Нидерланды, обращалась в своем дневнике. Одним дождливым днем в «недалеком будущем» веснушчатая и рыжеволосая Китти материализуется из чернил дневника прямо в доме-музее Анны Франк в Амстердаме. Она еще не знает о судьбе своей создательницы и подруги и потому пускается на ее поиски.

Чтобы не превратиться в чернильный вихрь и не раствориться в воздухе, девочке приходится всегда носить дневник с собой – для остального мира это выглядит как кража «величайшего духовного наследия со времен Рембрандта». Пока Китти пытается выяснить, что произошло с Анной, скрываясь от полиции, она понимает, что спустя меньше чем столетие мир забыл все гуманистические идеи той, чьим именем нарекли множество учреждений и архитектурных объектов, – теперь гонениям подвергаются уже не евреи, а беженцы.

Где Анна Франк

С одной стороны, «Где Анна Франк» посвящен постепенной утрате исторической памяти. Да, в своем фильме Фольман обращается именно к Холокосту, так как эта страница в истории коснулась его практически напрямую, но в целом эта идея куда шире: люди рьяно пытаются сохранять эту самую память, открывая музеи, организовывая выставки и называя улицы именами великих (и не очень) людей, но притом с завидным постоянством переписывают историю, извращают факты и забывают поступки или ценности тех, кого прославляют. Китти, которая, по сути, является носителем мыслей Анны, видит перед собой школу, театр, больницу имени Анны Франк, но в ситуации с беженцами понимает, что идеи о человеколюбии, взаимопомощи и сострадании друг к другу в самые сложные времена, о которых писала девочка, оказались второстепенными по сравнению с дневником – артефактом, который, как справедливо заметит Китти, сам по себе не имеет никакой ценности.

С другой стороны, Фольман пытается освежить в зрительской памяти мысль о том, что все те, кого когда-то поставили на недосягаемый пьедестал, на самом деле – обычные люди со своими страхами и мечтами. До того, как Анна Франк стала одной из самых известных жертв нацизма, она была просто девочкой, которая была влюблена в Кларка Гейбла, обожала греческую мифологию и в начале преследований евреев больше всего грустила из-за невозможности сходить в кино. У Фольмана Анна Франк – это не неподвижный монумент, а очень смышленая девчушка с живым воображением, с которой зрителю очень легко найти точки соприкосновения, а оттого и фильм воспринимается скорее как своеобразный coming-of-age, а не тяжелая историческая драма.

Где Анна Франк

И все же не надо думать, что Ари Фольман превращает мультфильм о Холокосте в жизнеутверждающую сказку со счастливым концом. Здесь нацисты – это огромные фигуры, облаченные в черные плащи и скрывающие свои лица под одинаковыми масками. Уютный теплый свет убежища семьи Анны контрастирует с серыми мощеными улицами и небом, инфернально отливающим багровым цветом. Последний поезд в Берген-Бельзен, где Анна будет убита всего за несколько месяцев до освобождения этих территорий союзниками, будет мчаться в кроваво-красную пропасть по рельсам, на которых появится надпись «Восток» – слово, которого так боялась девочка.

Без нудного дидактизма и очередного перечисления общеизвестных исторических фактов Фольман создал фильм, в хорошем смысле граничащий с инфотейнментом. «Где Анна Франк» обращается в первую очередь к подросткам: как бы вызывает их на серьезный разговор, но вести его будет в доступном и, главное, интересном им ключе. На равных. В сущности, Китти и есть такой подросток, потому что ей тоже только предстоит разобраться в том, что случилось с ее подругой и миллионами других детей. В то же время «Где Анна Франк» – абсолютно универсальный фильм, который еще раз напоминает, что даже в самые сложные и темные времена нужно обращаться к свету и протягивать руку помощи тем, кому это особенно нужно.