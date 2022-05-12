Где Анна Франк
– В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках, девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну Франк совсем не просто… Это знаменитая история дружбы, соединившая прошлое и настоящее.
Авторизация по e-mail