Где Анна Франк - дублированный трейлер
Где Анна Франк. Дублированный трейлер

Где Анна Франк. Дублированный трейлер

Дата публикации: 19 апреля 2022
Где Анна Франк – В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй Мировой войны, происходит невероятное событие. Китти, воображаемая подруга, с которой Анна делилась своими записями, внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому с дневником в руках, девочка отправляется на ее поиски. Хотя незримое присутствие Анны Франк в современном Амстердаме ощущается повсеместно, найти реальную Анну Франк совсем не просто… Это знаменитая история дружбы, соединившая прошлое и настоящее.
7.3 Где Анна Франк
Где Анна Франк анимация, фэнтези, 2021, Бельгия / Нидерланды / Израиль / Люксембург
