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Королева Королева
Киноафиша Фильмы Королева Отзывы о фильме «Королева»
Королева 2020 / Россия
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Королева»

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Слава Крулатов 2 сентября 2020, 13:51
Оценка
По трейлеру могу сказать, что фильм бодрый. Плюс Демидов с Виторганом - это всегда хорошо
2 сентября 2020, 13:51 Ответить
Роман Любименко 3 сентября 2020, 16:26
В принципе весело смотрится, это факт. Можем посмотреть)
3 сентября 2020, 16:26 Ответить
Вероника Горшкова 12 сентября 2020, 21:00
Оценка
Я поставила 10 баллов. Все супер, а на пацанов из Квартета И всегда приятно посмотреть!
12 сентября 2020, 21:00 Ответить
Alina Cat 14 сентября 2020, 20:30
Больше всего ждала ради Виторгана и Демидова, но и молодежь не подкачала)
14 сентября 2020, 20:30 Ответить
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