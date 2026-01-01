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Эндрю Колдуэлл
Andrew Caldwell
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Персоны
Эндрю Колдуэлл
Эндрю Колдуэлл
Andrew Caldwell
Дата рождения
25 июля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Биография Эндрю Колдуэлла
Родился 25 июля 1989 года. Флинт, Мичиган, США.
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Популярные фильмы
9.0
Аватар: Легенда об Аанге
(2005)
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
7.9
Я — зомби
(2015)
Фильмография Эндрю Колдуэлла
Паук-Нуар
детектив, фантастика
2026, США
6.4
Они
The Haunt
ужасы
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Несломленный: Путь к искуплению
Unbroken: Path to Redemption
драма, биография, исторический
2018, США
7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
7.3
Библиотекари
боевик, приключения, мистика
2014, США
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6.5
Географический клуб
Geography Club
комедия
2013, США
3.6
Пляжная вечеринка
National Lampoon Presents: Surf Party
комедия
2013, США
5.7
Все о Стиве
All About Steve
комедия
2009, США
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Новости о Эндрю Колдуэлле
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