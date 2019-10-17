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Они Они
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The Haunt Они 2019 / США
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Они»

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Наша рецензия

Забудьте про «Тихое место»: новый фильм Скотта Бека и Брайана Вудса совсем не похож на концептуальный хоррор Джона Красински. Бек и Вудс, которые вместе с Джоном писали сценарий прошлогоднего хита, в своих режиссёрских работах постоянно меняют направление. На их счету found footage в лесу «Ночной огонёк» (2015), мистический ТВ-триллер «Распространение» (2012) и микро-бюджетный нео-вестерн The Bride Wore Blood (2006). Вот и в новом фильме дуэт ставит новую…

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rafik.ivanov.85 17 октября 2019, 05:46
Полная чушь ! Не интересный ! Дешевый фильм !
17 октября 2019, 05:46 Ответить
Евгений Ганин 18 октября 2019, 07:33
Оценка
Фильм хороший. Но не смотрите ру трейлер. Или смотрите без звука. Наши надмозги, в своем прреводе, добавили 90% анотации к какому-то существующему только у них в голове фильму. В фильме нет монстров, монстров из дркгого мира, отгадывания имен монстров, настраивания монстров друг против друга, упоминания да и самого факта киномонстров.

То есть в фильме нет ничего, о чем ГОВОРЯТ в трейлере. Следите за визуалоным рядом.

Убийства сочные. Смотреть интересно. Мотивауия героев адекватная - они не борятся со злом, а просто хотят сбежать.

И фильм называется не "Они", а "Haunt" - что-то вроде "Мучения". В фильме это слоао протзводное от полупогасшей вывески Haunted house.

Хорошо, что сам фильм озвучен другой студией. Получилось очень атмосферно, без скримеров, с самвм настоящим саспенсом!
18 октября 2019, 07:33 Ответить
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