Наша рецензия

Забудьте про «Тихое место»: новый фильм Скотта Бека и Брайана Вудса совсем не похож на концептуальный хоррор Джона Красински. Бек и Вудс, которые вместе с Джоном писали сценарий прошлогоднего хита, в своих режиссёрских работах постоянно меняют направление. На их счету found footage в лесу «Ночной огонёк» (2015), мистический ТВ-триллер «Распространение» (2012) и микро-бюджетный нео-вестерн The Bride Wore Blood (2006). Вот и в новом фильме дуэт ставит новую…