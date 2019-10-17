Забудьте про «Тихое место»: новый фильм Скотта Бека и Брайана Вудса совсем не похож на концептуальный хоррор Джона Красински. Бек и Вудс, которые вместе с Джоном писали сценарий прошлогоднего хита, в своих режиссёрских работах постоянно меняют направление. На их счету found footage в лесу «Ночной огонёк» (2015), мистический ТВ-триллер «Распространение» (2012) и микро-бюджетный нео-вестерн The Bride Wore Blood (2006). Вот и в новом фильме дуэт ставит новую…
То есть в фильме нет ничего, о чем ГОВОРЯТ в трейлере. Следите за визуалоным рядом.
Убийства сочные. Смотреть интересно. Мотивауия героев адекватная - они не борятся со злом, а просто хотят сбежать.
И фильм называется не "Они", а "Haunt" - что-то вроде "Мучения". В фильме это слоао протзводное от полупогасшей вывески Haunted house.
Хорошо, что сам фильм озвучен другой студией. Получилось очень атмосферно, без скримеров, с самвм настоящим саспенсом!
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