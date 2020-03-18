«Туннель. Опасно для жизни»: Рецензия Киноафиши

Заснеженная Норвегия, горная местность, где множество дорог проходит через туннели. Здесь всё движение зависит от чистящей техники и спасателей. Но однажды случается трагедия: после аварии в девятикилометровом туннеле начинается пожар. Техника не может пробиться через снежные преграды, и вся надежда только на небольшую группу спасателей, которые готовы зайти с обратной стороны.

Норвежские фильмы — нечастые гости на российских экранах. Но вовсе не из-за их качества. Просто в этой стране совершенно своя атмосфера, которая отражается и в кино. Но в «Туннеле» (который в русской локализации получил излишнюю приписку про опасность, чтобы сразу обозначить жанр) даже неподготовленного зрителя могут удивить лишь необычные имена и типажи, совсем непохожие на голливудские.

Туннель. Опасно для жизни

В остальном же режиссёр Пол Ойе, раньше снимавший ужасы, показал самый классический фильм-катастрофу, какой только можно представить. Но это вовсе не недостаток фильма, скорее наоборот, его главный плюс. Ведь в последнее время достойных представителей жанра выходит слишком мало. А если Голливуд и снимает нечто подобное, то сразу замахивается на глобальные разрушения как минимум целой страны, а то и всего мира.

«Туннель» же совершенно локален. Его действие, как сказано в титрах, основано на реальных событиях и охватывает совсем небольшую группу людей. Причём вступление построено как хороший пазл: зрителей знакомят со всеми героями, показывают их передвижения и заставляют гадать, кто из них окажется в центре трагедии, а кого минует страшная участь.

Туннель. Опасно для жизни

Авторы не отходят от этих принципов и когда начинается основная часть сюжета. В туннеле, разумеется, оказывается множество жертв. Но действие не склоняется к слишком массовым сценам, фокусируясь на отдельных героях. Типажи подобраны самые разнообразные, и лишь некоторые из второстепенных персонажей кажутся слишком уж стереотипными. Большинство выглядят живыми и эмоциональными.

Причём зрителю позволяют наблюдать не только за попавшими в беду и спасателями, но и, например, за оператором спецслужб, следящим за событиями дистанционно. И здесь «Туннель» показывает тот реализм, которого не хватает многим катастрофам. Например, необходимость дождаться подтверждения происшествия от свидетеля. Или запрет спасателям входить в туннель. Из-за этого они, понимая, что внутри могут гибнуть люди, должны лишь ждать.

Туннель. Опасно для жизни

Но, конечно, без героизма не обойдётся. Недаром в центре сюжета бывший спасатель Стейн и его дочь Элиза. Так что останется место и для необдуманной смелости, и для красивых речей о любви и спасении. Вообще фильм иногда можно заподозрить в излишней эксплуатации трогательных тем: некоторые драматические линии ни к чему не приводят и нужны лишь чтобы добавить эмоций при просмотре.

И всё же обвинять норвежцев в намеренном вытягивании зрительских слёз трудно. Фильм и без этих сцен получился очень напряжённым. А ещё важнее, что съёмки в самом туннеле, хоть и не блещут спецэффектами, передают самые важные ощущения: неразбериху, панику и полную растерянность, когда люди неосознанно делают хуже и себе, и другим. А главное, чувствуется клаустрофобная атмосфера безвыходной ситуации, когда оставаться на месте так же опасно, как и пытаться выбраться. И в некоторых моментах кто-то наверняка заметит, что сам неосознанно задерживает дыхание.

Туннель. Опасно для жизни

Фильм «Туннель: Опасно для жизни» может разочаровать лишь тех, кто ждёт от него масштабов блокбастера со всевозможными взрывами и глобальными катастрофами. Остальным же он наверняка придётся по душе. Но даже скептически настроенного зрителя картина захватит своей напряжённой атмосферой и очень обаятельными героями. Ведь в таком кино важнее всего не разрушения, а человеческие жизни и ощущение опасности. А это норвежцам отлично удалось передать.

Алексей Хромов