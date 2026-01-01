Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Миккель Братт Сильсет
Mikkel Bratt Silset
Киноафиша
Персоны
Миккель Братт Сильсет
Миккель Братт Сильсет
Mikkel Bratt Silset
Дата рождения
1 января 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Миккеля Братта Сильсета
Родился в 1991 году.
Развернуть
Популярные фильмы
7.6
Северяне
(2016)
7.2
Валькирия
(2016)
6.9
Туннель. Опасно для жизни
(2020)
Фильмография Миккеля Братта Сильсета
4.9
Кракен
Kraken
боевик, драма, фэнтези
2026, Норвегия
Смотреть трейлер
5.3
Дом трофеев
House of Spoils
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
6.8
Тень победы
Team Havnaa
драма
2024, Норвегия
6.6
Эмигранты
Utvandrarna
драма, исторический
2021, Дания / Новая Зеландия / Норвегия / Швеция
6.9
Туннель. Опасно для жизни
Tunnel
триллер
2020, Норвегия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.7
Операция «Мумия»
Operasjon Mumie
приключения, криминал, семейный
2019, Норвегия
7.2
Валькирия
драма, триллер
2016, Норвегия
7.6
Северяне
комедия, боевик, исторический
2016, Норвегия
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить