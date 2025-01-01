«Примитивный боевичок без претензий на качество»: в Сети выбрали, какой сериал лучше — «Первый отдел» или «Невский»

Половина выходного — и дело раскрыто: этот мини-сериал от Netflix с высоким рейтингом можно проглотить за 5 часов 15 минут

«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив

Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил

Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз