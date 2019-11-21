Традиционное начало хоррора – студенческая вечеринка. Ребята пьют, флиртуют и хвастаются приложениями в телефоне. Заходит разговор о приложении «Обратный отсчет» с рогатой головой на иконке. Как только его устанавливаешь, счетчик показывает, сколько тебе осталось жить. Большинству молодых людей за столом он щедро выдает лет шестьдесят, а вот одной скромной девушке – только три часа. И на пару дней больше ее парню. Все думают, что это шутка, но всем втайне не по себе. И,…
Было пару моментов за фильм, когда было действительно страшно.
А так, советую тем, кто хотят просто посидеть вечером в кино и расслабиться.
и то, только за идею! могли бы и интереснее придумать!
я бы сказал, это не фильм, а полу любительская работа.
вообще не интересно смотреть и игра актёров не радует.
священник забавный, но его персонаж говорит о фильме всё, хахаха
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