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Традиционное начало хоррора – студенческая вечеринка. Ребята пьют, флиртуют и хвастаются приложениями в телефоне. Заходит разговор о приложении «Обратный отсчет» с рогатой головой на иконке. Как только его устанавливаешь, счетчик показывает, сколько тебе осталось жить. Большинству молодых людей за столом он щедро выдает лет шестьдесят, а вот одной скромной девушке – только три часа. И на пару дней больше ее парню. Все думают, что это шутка, но всем втайне не по себе. И,…