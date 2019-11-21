Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обратный отсчет Обратный отсчет
Киноафиша Фильмы Обратный отсчет Отзывы о фильме «Обратный отсчет»
Countdown Обратный отсчет 2019 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Обратный отсчет»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Традиционное начало хоррора – студенческая вечеринка. Ребята пьют, флиртуют и хвастаются приложениями в телефоне. Заходит разговор о приложении «Обратный отсчет» с рогатой головой на иконке. Как только его устанавливаешь, счетчик показывает, сколько тебе осталось жить. Большинству молодых людей за столом он щедро выдает лет шестьдесят, а вот одной скромной девушке – только три часа. И на пару дней больше ее парню. Все думают, что это шутка, но всем втайне не по себе. И,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
rafik.ivanov.85 21 ноября 2019, 19:50
Муть 😑
21 ноября 2019, 19:50 Ответить
katja9407 30 ноября 2019, 00:05
Оценка
Фильм 👍
30 ноября 2019, 00:05 Ответить
sabinamustafaeva 4 декабря 2019, 12:59
Оценка
Ну...Простой заурядный триллер.
Было пару моментов за фильм, когда было действительно страшно.
А так, советую тем, кто хотят просто посидеть вечером в кино и расслабиться.
4 декабря 2019, 12:59 Ответить
Максим Крицкий 16 января 2020, 22:30
судя по концовке фильма будет еще вторая часть фильма по крайней мере я так думаю что будет 2 часть фильма через время
16 января 2020, 22:30 Ответить
Андрей 28 июля 2020, 18:33
Оценка
2 балла из 10ти!
и то, только за идею! могли бы и интереснее придумать!
я бы сказал, это не фильм, а полу любительская работа.
вообще не интересно смотреть и игра актёров не радует.
священник забавный, но его персонаж говорит о фильме всё, хахаха
28 июля 2020, 18:33 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 37 комментариев
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 40 комментариев
Киты: Стражи планеты
Киты: Стражи планеты 1 комментарий
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 3 комментария
Вызов
Вызов 262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 23 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App