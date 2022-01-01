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Бэлик Дамбаев
Бэлик Дамбаев
Bilikto Dambaev
О персоне
Фильмография
Бэлик Дамбаев
Bilikto Dambaev
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Дата рождения
8 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Бэлика Дамбаева
Родился 8 сентября 1976 года.
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Фильмография Бэлика Дамбаева
Решала. Нулевые
драма, триллер, боевик
2019, Россия
8.0
Степные игры
драма
2014, Россия
0.0
Булаг. Святой источник
драма
2013, Россия
6.0
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