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Константин Озеров
Константин Озеров
О персоне
Фильмография
Константин Озеров
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Дата рождения
13 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Константина Озерова
Родился 13 ноября 1981 года. Братск, СССР (Россия).
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Фильмография Константина Озерова
Решала: Брат
боевик, драма, триллер
2022, Россия
0.0
Решала. Нулевые
драма, триллер, боевик
2019, Россия
8.0
Всему свое время
драма
2018, Россия
0.0
Решала 2
драма, криминал
2015, Россия
7.0
Похабовск. Обратная сторона Сибири
комедия
2013, Россия
0.0
Решала
драма, криминал
2012, Россия
6.0
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