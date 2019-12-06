«Решала. Нулевые»: Рецензия Киноафиши

Фильм Романа Асхаева «Решала» - один из самых судьбоносных в истории современного российского кино. Для столь важной птицы он может показаться слишком неказистым, вторичным, любительским, но семь лет назад именно этот фильм сдвинул какие-то скрытые внутренние рычаги в нашем кинобизнесе. Про республиканское кино к этому моменту уже давно говорили. Писали регулярно, удивлялись, что где-то там, по ту сторону сибирской тайги, буряты и якуты снимают непрофессиональные фильмы на собственные деньги, без поддержки государства и фондов. Выпускают эти фильмы в кино - и они отлично окупаются.

В отличии от своих предшественников первый «Решала» был еще и пацанским фильмом. Пацанское кино в народе любили, но на него всегда был непонятный дефицит. Истории про пацанов снимали обычно в телевизоре. Если бандитские тёрки появлялись на большом экране, то ты всегда ощущал у авторов какую-то столичную, интеллигентскую фигу в кармане, будь то «Бумер», «Восьмёрка», «Чужая» или «Брат». Из-за этого ролевой моделью для бурятских киношников становился вовсе не Захар Прилепин, а уж скорее казах Акан Сатаев, который к этому моменту активно окучивал по ту сторону границы русскоязычную тему «Рэкетиров» и ностальгии по 90-м.

В 2015 году «БайкалКино» выпустили второго «Решалу». Сиквел вышел в кинотеатрах по всей стране, но также и в сатаевском Казахстане. Вышел без поддержки крупных дистрибьютеров, собственными усилиями, не всегда удачными. Вышел и внезапно оказался самым успешным российским релизом 2015 года.

«Решала. Нулевые»

В 2019 году «Решала» наконец становится трилогией. И это уже совсем другой мета-уровень. Трилогия была у Копполы, трилогия была у Рёфна и Джона Ву. Двух последних в ближайшие дни вспомнят еще не раз, ведь новый бурятский приквел работает по жанровым лекалам, заявленным «Пушерами» и «Светлым будущим». А еще немного - «Гарри Поттером». Подобно истории Мальчика-Который-Выжил, второй «Решала» не предполагал продолжения. Точка была поставлена в финале слишком жирной. Чтобы начать новую главу, пришлось вернуться к истокам. Найти своих фантастических тварей и где они обитают. Собственных Альбуса Дамблдора и Геллерта Гриндевальда. Идеальную пару для шипперинга - Костю и Завгара.

В первых двух «Решалах» мы ощущали, что эти два персонажа связаны очень крепко. За ненавистью Завгара крылась некая тайна, давние счёты, старые обиды. Приквел начинается еще до событий первого фильма. Уголовный авторитет Витя Чёрный приходит на зону к Завгару, чтобы поговорить с ним о его бывшем деловом партнере. Костя хочет взять у Чёрного в долг серьезные деньги, и бандит должен понять для себя, есть ли в этом для него свой интерес. Обиженный на бывшего друга Завгар подробно рассказывает о том, как они с Костей мутили в «нулевые» общий бизнес. Никакого криминала, только серые «схемы». Строительство, лесозаготовка, золотые прииски. Чем выше поднималась финансовая планка, тем дальше становились друг от друга напарники.

Тут надо наконец признать, что по сравнению с первыми двумя фильмами триквел-приквел очень серьезно поднял планку, превратившись в настоящую сагу. Мы уже знаем, чем аукнется в будущем каждое принятое решение для каждого из персонажей, поэтому пацанско-шекспировский пафос работает ближе к финалу очень густо и эмоционально. Особенно, когда свою личную правду, будто в «Расёмоне», начинают рассказывать остальные персонажи истории.

Феликс Зилич