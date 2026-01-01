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Максим Сорочинский
Максим Сорочинский Maksim Sorochinskiy
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Максим Сорочинский

Maksim Sorochinskiy

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Эластико: двенадцатый игрок 7.2
Эластико: двенадцатый игрок (2022)
Решала. Нулевые 7.1
Решала. Нулевые (2019)
Эластико 6.5
Эластико (2016)

Фильмография Максима Сорочинского

Эластико: двенадцатый игрок 7.2
Эластико: двенадцатый игрок Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
драма 2022, Россия
Смотреть трейлер
Решала. Нулевые 7.1
Решала. Нулевые Reshala. Nulevye
драма, триллер, боевик 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Эластико 6.5
Эластико Elastiko
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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