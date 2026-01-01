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Максим Сорочинский
Maksim Sorochinskiy
Киноафиша
Персоны
Максим Сорочинский
Максим Сорочинский
Maksim Sorochinskiy
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.2
Эластико: двенадцатый игрок
(2022)
7.1
Решала. Нулевые
(2019)
6.5
Эластико
(2016)
Фильмография Максима Сорочинского
7.2
Эластико: двенадцатый игрок
Elastiko. Dvenadtsatyy igrok
драма
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Решала. Нулевые
Reshala. Nulevye
драма, триллер, боевик
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Эластико
Elastiko
криминал, спорт, мелодрама
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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