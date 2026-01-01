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Моисей Куртанидзе
Моисей Куртанидзе Mose Kurtanidze
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Моисей Куртанидзе

Mose Kurtanidze

Дата рождения
17 марта 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Биография Моисея Куртанидзе

Родился 17 марта 1983 года.

Популярные фильмы

Решала. Нулевые 7.1
Решала. Нулевые (2019)
Дух Байкала 7.0
Дух Байкала (2023)
Решала 2 6.7
Решала 2 (2015)

Фильмография Моисея Куртанидзе

Уралочка 5.8
Уралочка Uralochka
мелодрама, комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
Чекаго 6.5
Чекаго Chekago
драма, криминал 2023, Россия
Смотреть трейлер
Дух Байкала 7
Дух Байкала Dukh Baykala
драма, приключения 2023, Россия
Смотреть трейлер
Решала: Брат 5.6
Решала: Брат Reshala: Brat
боевик, драма, триллер 2022, Россия
Смотреть трейлер
Решала. Нулевые 7.1
Решала. Нулевые Reshala. Nulevye
драма, триллер, боевик 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Решала 2 6.7
Решала 2 Reshala 2
драма, криминал 2015, Россия
Решала 6.4
Решала Reshala
драма, криминал 2012, Россия
Смотреть трейлер
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Новости о Моисее Куртанидзе
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