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Моисей Куртанидзе
Mose Kurtanidze
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Персоны
Моисей Куртанидзе
Моисей Куртанидзе
Mose Kurtanidze
Дата рождения
17 марта 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Моисея Куртанидзе
Родился 17 марта 1983 года.
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Популярные фильмы
7.1
Решала. Нулевые
(2019)
7.0
Дух Байкала
(2023)
6.7
Решала 2
(2015)
Фильмография Моисея Куртанидзе
5.8
Уралочка
Uralochka
мелодрама, комедия
2024, Россия
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6.5
Чекаго
Chekago
драма, криминал
2023, Россия
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7
Дух Байкала
Dukh Baykala
драма, приключения
2023, Россия
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5.6
Решала: Брат
Reshala: Brat
боевик, драма, триллер
2022, Россия
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Смотреть онлайн
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7.1
Решала. Нулевые
Reshala. Nulevye
драма, триллер, боевик
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Решала 2
Reshala 2
драма, криминал
2015, Россия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.4
Решала
Reshala
драма, криминал
2012, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Новости о Моисее Куртанидзе
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