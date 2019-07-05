«Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие»: Рецензия Киноафиши

Обаятельный растяпа Норм ― король Арктики, говорящий медведь, любящий внук и друг всех зверей. Он весь в дедушку, который не теряет запала и, несмотря на возраст, собирается жениться. Дед просит Норма организовать торжество, тот соглашается и даёт слово короля, но в это время над Арктикой падает самолёт. Любопытство и желание самоутвердиться приводят Норма на место крушения, где без его честного слова не обойтись уже Джину, работнику музея, который пытается спасти китайскую реликвию от подлого коллеги Декстера. Великодушный Норм обещает учёному вернуть статуэтку в Пекин и заодно ― уберечь её от похитителя. На всё у белого великана есть шесть дней. Да и ещё тройка безумных леммингов, тех самых «несокрушимых».

Первая часть «Норм и Несокрушимые» вышла в 2015 году, в прокате собрала немного и восторга у критиков не вызвала. За производство мультфильма отвечали студии не первого эшелона, и это сразу чувствовалось: анимация отправляла вас в начало 2000-х, вместо характеров были функции, шутки не смешили, а сюжет напоминал самодельную игрушку. Продолжение хотели выпускать сразу на DVD, но в последний момент решили пустить в ограниченный прокат. Третья часть, с подзаголовком «Большое путешествие», в США вышла на цифровых платформах ещё в июне, и только у нас и в Украине, кажется, её показывают в кинотеатрах.

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Несмотря на дилетантство и наивность, первая часть могла похвастаться неплохой идеей: сюжет строился вокруг конфликта человека и природы в его современном виде. Тема экологии пришлась кстати: Норм, владевший языком людей, должен был предотвратить застройку родной Арктики, отправившись в Нью-Йорк и разоблачив там ушлого бизнесмена, торгующего экзотикой. Такой нетривиальный ход событий позволил показать развитие главного героя, который с детства не терпел насилия, тянулся ко всему человеческому и потому испытывал проблемы с авторитетом среди сородичей. Сценаристы немного безумно, но отважно сводили животный и человеческий миры, показывая юным зрителям, что биологическим видам лучше оставаться в своей среде обитания, а если и ходить друг к другу в гости, то делать это аккуратно.

К третьей части у авторов заметно поубавилось вдохновения, поэтому в новом фильме нет конфликта как такового, зато есть приключения. Здесь локализованный подзаголовок не врёт: зрителей ждёт действительно «большое» путешествие, в том смысле, что герои постоянно в дороге, постоянно суетятся, и этому не может помешать даже тесный отсек вертолёта. Неказистый экшн плохо скрывает идейный вакуум, и за время просмотра не раз задаёшься вопросом, зачем вообще нужна была третья часть. Сюжетная линия с охотой за китайской реликвией напоминает собрание худших клише из приключенческих фильмов, все персонажи карикатурны до неприличия, а о мотивации здесь и не слышали. Параллельная история с организацией свадьбы дедушки похожа на дурное подражание свадебным комедиям и нужна, очевидно, только для того, чтобы мы не утомились от безумных погонь за статуэткой. Единственную интересную сюжетную нить с сыном-преемником, который начинает злоупотреблять властью в отсутствие отца, сценаристы упускают, превращая всё в балаган.

То немногое, что дети могут узнать из этого мультфильма, несколько раз озвучивает сам Норм: «слово нужно держать». Эта нехитрая истина проиллюстрирована так же нехитро: в критические моменты, когда уже не веришь в спасение, главный герой просто нарушает законы физики со словами «я ― король, я сам пишу законы». Вряд ли это та мораль, которая должна быть в сказке, когда жизнь и так постоянно напоминает об этом. Осталось понять, случайно ли антагонистом оказался белый человек, который зарится на сокровища благородного восточного народа? Подразумевалось ли, что Восток должен объединиться со справедливым животным миром против угнетателей с Запада, или это просто побочный эффект совместного производства с Китаем? Кажется, слишком серьёзные вопросы. Сейчас лето, на улице тепло, школьные каникулы в разгаре: лучше забыть обо всём и просто отдохнуть. Желательно подальше от экрана.

Евгений Ермакович