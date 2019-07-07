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Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие
Киноафиша Фильмы Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие Отзывы о мультфильме «Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие»
Norm of the North: King Sized Adventure Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие 2019 / Индия / США
3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Отзывы о мультфильме «Норм и Несокрушимые: Большое Путешествие»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Обаятельный растяпа Норм ― король Арктики, говорящий медведь, любящий внук и друг всех зверей. Он весь в дедушку, который не теряет запала и, несмотря на возраст, собирается жениться. Дед просит Норма организовать торжество, тот соглашается и даёт слово короля, но в это время над Арктикой падает самолёт. Любопытство и желание самоутвердиться приводят Норма на место крушения, где без его честного слова не обойтись уже Джину, работнику музея, который пытается спасти китайскую реликвию от подлого…

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kirill.r.2019 7 июля 2019, 13:42
Я конечно понимаю и люблю мульфильмы , но это что то с чем то !!! Полнейшая чушь , и ребенок согласен со мной .
7 июля 2019, 13:42 Ответить
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