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Обаятельный растяпа Норм ― король Арктики, говорящий медведь, любящий внук и друг всех зверей. Он весь в дедушку, который не теряет запала и, несмотря на возраст, собирается жениться. Дед просит Норма организовать торжество, тот соглашается и даёт слово короля, но в это время над Арктикой падает самолёт. Любопытство и желание самоутвердиться приводят Норма на место крушения, где без его честного слова не обойтись уже Джину, работнику музея, который пытается спасти китайскую реликвию от подлого…