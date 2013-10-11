Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иллюзия жизни
Киноафиша Фильмы Иллюзия жизни
A Vida Invisível

Иллюзия жизни, 2013

2013 / Португалия
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Уго, сотрудник Министерства на лиссабонской площади Террейру ду-Пасу, сидит в один из вечеров на ступеньках офиса и никак не может уйти домой. Он вспоминает встречу со своим министерским начальником Антонио и как тот говорил, что его очень пугает приближающаяся смерть, желая при этом поведать что-то важное и о собственной жизни Уго. В его памяти постоянно всплывают кадры из любительского фильма, снятого Антонио на 8-миллиметровую киноплёнку. Он нашел её в доме Антонио, уже после его смерти. Пытаясь понять, что же осталось недосказанным между ним и его ушедшим коллегой, Уго вспоминает и другие вещи из прошлой жизни.
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 октября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Витор Гонсалвеш
В ролях
Филипе Дуарте
Жуан Перри
Мария Жуан Пинью
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иллюзия жизни 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши