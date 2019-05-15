Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Битва моторов» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бакурау
7.4
Киноафиша Фильмы Бакурау
7.4

Бакурау

, 2019
Bacurau / Nighthawk
Бразилия / фантастика, драма / 18+
Постер фильма Бакурау
7.4

О фильме

Главный герой - режиссер отправляется в глубинку Бразилии, чтобы снять документальный фильм. В деревеньке, где останавливается герой, умирает старейшая жительница, 144-летняя Кармелита. После её смерти среди жителей начинается разброд и шатание, поскольку выясняется, что у всех свои секреты. 

В ролях

Удо Кир
Удо Кир
Соня Брага
Соня Брага
Джонни Марс
Крис Дабек
Крис Дабек
Bárbara Colen
Teresa
Томас Аквино
Томас Аквино
Acácio
Томас Аквино
Томас Аквино
Acácio
Сильверо Перейра
Lunga
Thardelly Lima
Tony Jr.
Рубенс Сантос
Рубенс Сантос
Erivaldo
Уилсон Рабело
Plinio
Carlos Francisco
Damiano
Режиссер Клебер Мендонса Фильо, Жулиано Дорнеллес
Сценарист Клебер Мендонса Фильо, Жулиано Дорнеллес
Композитор Mateus Alves, Tomaz Alves Souza
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 марта 2020
Премьера в мире 15 мая 2019
Дата выхода
2 января 2020 Аргентина 16
29 августа 2019 Бразилия
6 марта 2020 Внешние малые острова США
26 августа 2021 Греция
14 марта 2020 Ирландия 18
14 мая 2020 Испания
27 ноября 2019 Мексика B15
2 июля 2020 Нидерланды 16
19 декабря 2019 Португалия
25 сентября 2020 Тайвань
3 января 2020 Турция 18+
29 октября 2020 Уругвай
25 сентября 2019 Франция
2 сентября 2021 Южная Корея
28 ноября 2020 Япония R15+
Бюджет 7 700 000 BRL
Сборы в мире $3 554 178
Производство CinemaScópio Produções, SBS Films, Globo Filmes
Другие названия
Bacurau, Bacurau: Tierra De Nadie, Nighthawk, Τα γεράκια της νύχτας, Козодои, 바쿠라우, バクラウ 地図から消された村, 殺戮荒村, Bakurau, バクラウ 地図から消された村：2019

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Слушать
саундтрек фильма Бакурау

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Однажды в Бразилии: «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо
16 мая 2019 14:21 Однажды в Бразилии: «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо Сказ о том, как американцы попытались порезвиться на территории маленькой бразильской деревушки, но не на тех напали. Подробнее о фильме, в котором соседствуют такие разные жанры, как вестерн, фантастика и слэшер.
Канны-2019: Гид по конкурсной программе
18 апреля 2019 18:37 Канны-2019: Гид по конкурсной программе Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова подробно разбирают 21 фильм, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля
18 апреля 2019 12:29 Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля Зомби, художницы, мафиози, певцы, безработные — таковы герои основной программы в 2019 году.

Фильмы похожие на Бакурау

Водолей
Водолей драма
2016, Бразилия / Франция
7.5
О, прекрасная ночь
О, прекрасная ночь драма
2019, Германия
6.5
Пакеретта
Пакеретта комедия, драма
2019, Бразилия
7.3
Маригелла
Маригелла боевик
2019, Бразилия
5.1
Эбе — звезда Бразилии
Эбе — звезда Бразилии биография, драма
2019, Бразилия
6.5
Дылда
Дылда драма
2019, Россия
6.5
Невидимая жизнь Эвридики
Невидимая жизнь Эвридики драма
2019, Бразилия / Германия
7.6
Бразильский февраль
Бразильский февраль документальный
2017, Бразилия
7.6
Стать пуленепробиваемым
Стать пуленепробиваемым документальный
2015, США
7.8
Калифорния
Калифорния драма, мелодрама
2015, Бразилия
7.0
Элитный отряд: Враг внутри
Элитный отряд: Враг внутри триллер, криминал, боевик, драма
2010, Бразилия
8.1
Элитный отряд
Элитный отряд криминал, драма, боевик
2007, Бразилия
8.2
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Романовы: Преданность и предательство
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Арахнид
2026, США, ужасы, триллер
2 взмаха кисточкой по подошве — и ботинки не скользят даже при первых заморозках: классный лайфхак
Тру на терке мыло вместо сыра, присыпаю содой – и пляшу от счастья: послушал бабушку из деревни и не мучаюсь, как городские
7 кг в стиральной машине — это сухое или мокрое бельё: запомните «золотое правило», сколько можно загрузить
Если бы «Приключения Шурика» снимали в Китае: ИИ нашел актеров на замену советским звездам (фото)
«Архитектора будут искать 20 лет?»: и еще 4 вопроса, возникших у зрителей к «Невскому-8»
«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос
«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров
Звонок для учителя, для вас — сложный тест! Вспомните 6 советских фильмов по едкой реплике героя-педагога
Кроме «Метода» есть еще 3 крутых сериала про маньяков – захватывают с первой серии и держат интригу до конца
Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот
У «Невского» есть двойник: другой Семенов тоже защищает Петербург, только вместо Архитектора дерется с древним злом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше