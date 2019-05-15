2 взмаха кисточкой по подошве — и ботинки не скользят даже при первых заморозках: классный лайфхак

Тру на терке мыло вместо сыра, присыпаю содой – и пляшу от счастья: послушал бабушку из деревни и не мучаюсь, как городские

7 кг в стиральной машине — это сухое или мокрое бельё: запомните «золотое правило», сколько можно загрузить

Если бы «Приключения Шурика» снимали в Китае: ИИ нашел актеров на замену советским звездам (фото)

«Архитектора будут искать 20 лет?»: и еще 4 вопроса, возникших у зрителей к «Невскому-8»

«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос

«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров

Звонок для учителя, для вас — сложный тест! Вспомните 6 советских фильмов по едкой реплике героя-педагога

Кроме «Метода» есть еще 3 крутых сериала про маньяков – захватывают с первой серии и держат интригу до конца

Любимый сериал Цискаридзе от ВВС — чистая «Игра престолов» без драконов: 100% на Rotten Tomatoes и реальный дворцовый переворот