7.4Bacurau / Nighthawk
Бакурау, 2019
Бразилия / фантастика, драма / 18+
О фильме
Главный герой - режиссер отправляется в глубинку Бразилии, чтобы снять документальный фильм. В деревеньке, где останавливается герой, умирает старейшая жительница, 144-летняя Кармелита. После её смерти среди жителей начинается разброд и шатание, поскольку выясняется, что у всех свои секреты.
В ролях
Bárbara Colen
Teresa
Сильверо Перейра
Lunga
Thardelly Lima
Tony Jr.
Уилсон Рабело
Plinio
Carlos Francisco
Damiano
Режиссер Клебер Мендонса Фильо, Жулиано Дорнеллес
Сценарист Клебер Мендонса Фильо, Жулиано Дорнеллес
Композитор Mateus Alves, Tomaz Alves Souza
Детали фильма
Страна Бразилия
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 марта 2020
Премьера в мире 15 мая 2019
Дата выхода
|2 января 2020
|Аргентина
|16
|29 августа 2019
|Бразилия
|6 марта 2020
|Внешние малые острова США
|26 августа 2021
|Греция
|14 марта 2020
|Ирландия
|18
|14 мая 2020
|Испания
|27 ноября 2019
|Мексика
|B15
|2 июля 2020
|Нидерланды
|16
|19 декабря 2019
|Португалия
|25 сентября 2020
|Тайвань
|3 января 2020
|Турция
|18+
|29 октября 2020
|Уругвай
|25 сентября 2019
|Франция
|2 сентября 2021
|Южная Корея
|28 ноября 2020
|Япония
|R15+
Бюджет 7 700 000 BRL
Сборы в мире $3 554 178
Производство CinemaScópio Produções, SBS Films, Globo Filmes
Другие названия
Bacurau, Bacurau: Tierra De Nadie, Nighthawk, Τα γεράκια της νύχτας, Козодои, 바쿠라우, バクラウ 地図から消された村, 殺戮荒村, Bakurau, バクラウ 地図から消された村：2019
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Бакурау
саундтрек фильма Бакурау
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Новости о фильме
16 мая 2019 14:21 Однажды в Бразилии: «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо Сказ о том, как американцы попытались порезвиться на территории маленькой бразильской деревушки, но не на тех напали. Подробнее о фильме, в котором соседствуют такие разные жанры, как вестерн, фантастика и слэшер.
18 апреля 2019 18:37 Канны-2019: Гид по конкурсной программе Мария Кувшинова и Татьяна Шорохова подробно разбирают 21 фильм, вошедший в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
18 апреля 2019 12:29 Стала известна программа 72-го Каннского кинофестиваля Зомби, художницы, мафиози, певцы, безработные — таковы герои основной программы в 2019 году.
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