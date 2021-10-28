Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Карим Айнуз
Карим Айнуз
Karim Aïnouz
О персоне
Фильмография
Новости
Карим Айнуз
Karim Aïnouz
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Карима Айнуза
Родился 17 января 1966 года. Форталеза, Бразилия.
Развернуть
Фильмография Карима Айнуза
Невидимая жизнь Эвридики
драма
2019, Бразилия / Германия
7.0
Храмы культуры
документальный
2014, Германия / Дания / Австрия / Норвегия / Франция / Япония
6.0
Серебряная пропасть
драма
2011, Бразилия
6.0
Firebrand
,
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мишель Уильямс и Джуд Лоу исполнят главные роли в фильме о Генрихе VIII и его шестой жене
Зрителей ожидает напряженный исторический хоррор.
Написать
28 октября 2021 11:02
Стартовал 43-й Московский международный кинофестиваль
Откроет смотр новый фильм Тимура Бекмамбетова.
Написать
22 апреля 2021 17:12
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас