Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невидимая жизнь Эвридики Невидимая жизнь Эвридики
Киноафиша Фильмы Невидимая жизнь Эвридики Невидимая жизнь Эвридики, 2019: актеры и роли
A Vida Invisível de Eurídice Gusmão / The Invisible Life of Eurídice Gusmão Невидимая жизнь Эвридики 2019 / Бразилия / Германия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Невидимая жизнь Эвридики, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карим Айнуз Карим Айнуз Karim Aïnouz
В ролях
Фернанда Монтенегро Фернанда Монтенегро Fernanda Montenegro Карол Дуарте Карол Дуарте Carol Duarte Грегориу Дювивьер Грегориу Дювивьер Gregório Duvivier Кристина Перейра Кристина Перейра Cristina Pereira Флавио Баураки Флавио Баураки Flavio Bauraqui Мария Маноэла Мария Маноэла Maria Manoella Николас Антунес Николас Антунес Nikolas Antunes
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши