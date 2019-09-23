«Невидимая жизнь Эвридики»: Рецензия Киноафиши

Один из главных хитов нынешнего «Послания к человеку» – «Невидимая жизнь Эвридики», победившая в каннском конкурсе «Особый взгляд». Бразильская история о двух разлученных сестрах стартует в начале 1950-х, но в ее актуальности не может быть никаких сомнений.

Гвида и Эвридика – молоды и прекрасны. Сестрам около двадцати, они все еще живут в Рио с родителями, но надеются на насыщенную и яркую жизнь. Пока Гвида сходит с ума от ушлого моряка-грека Йоргоса, Эвридика мечтает только об одном – поступить в Венскую консерваторию. Однако бразильское общество в середине прошлого века не готово считаться с мнением женщины, поэтому их жизни примут совсем другой поворот.

Сбежавшая из дома Гвида вскоре забеременеет, расстанется с ветреным мужчиной, но обратно ее никто не примет. Отец бросается оскорблениями, мать не смеет ему перечить, а сестра уже покинула родительское гнездо. Так молодая девушка без особых средств существования находит приют у сердобольной проститутки Филомены. Гвида работает на верфи и неустанно пишет письма своей сестре, которая сейчас воплощает свою мечту в жизнь. Однако та не получит ни строчки – родители солгали, и на самом деле Эвридика живет все в том же Рио, замужем за противным и ревнивым Антенором. Ему плевать на стремления жены, ведь от нее он ждет только секса и как результат – будущих наследников.

Невидимая жизнь Эвридики

«Невидимая жизнь Эвридики», кажется, самый зрительский фем-манифест, который только можно было показать на главном кинофестивале в мире. Конечно, это эпическая история, в которой героини проживут долгие десятилетия, полные страдания и нереализованных желаний. Вместе с этим бразильский фильм может быть классифицирован как первоклассная мыльная опера, направленная на сентиментального зрителя. Главный прием фильма – несоответствие предполагаемого и реального. Гвида и Эвридика пишут друг другу письма, которые не находит адресатов. Каждая предполагает, что у другой дела идут намного лучше – и фатально ошибаются, ведь с момента разлуки двух сестер счастье навсегда покидает их жизни.

Бразильский режиссер Карим Айнуз уже почти двадцать лет работает в кино, но «Невидимая жизнь Эвридики» – первое его бесспорное попадание в нерв, отсюда и заслуженная каннская награда. Мужчины в мире его фильма пользуются своим беспредельным авторитетом для подавления женской воли, не зря одна из сестер называет мать «только тенью отца», апеллируя к ее безропотному подчинению. Айнуз берет за основу одноименный роман бразильской писательницы Марты Баталья, которая выступает с критикой патриархального уклада своей родины. Может показаться, что для этого сюжета необходимы лишь грамотно прописанные персонажи и их невзгоды, но одна из сильнейших сторон фильма – его техническая безупречность.

Насыщенные цвета впрыскивают в эту ретро-драму неподдельную жизнь, грубое зерно пленки помогает придать истории шероховатость, параллельный монтаж жизни двух сестер режет по живому. Именно поэтому последние десять минут фильма выглядят жалким придатком, пародией на уже прошедшие два часа хронометража, когда режиссер устраивает аналог передачи «Жди меня». Однако если закрыть глаза на финал, то перед нами предстает практически идеальное кино с эстетским визуальным рядом, который помогает сделать видимой такую призрачную жизнь Эвридики.

Марат Шабаев