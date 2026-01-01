Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Маноэла
Мария Маноэла Maria Manoella
Киноафиша Персоны Мария Маноэла

Мария Маноэла

Maria Manoella

Дата рождения
8 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Марии Маноэла

Родилась 8 июня 1978 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Популярные фильмы

Я все еще здесь 8.3
Я все еще здесь (2024)
Невидимая жизнь Эвридики 7.6
Невидимая жизнь Эвридики (2019)
Красный русский 6.4
Красный русский (2016)

Фильмография Марии Маноэла

Я все еще здесь 8.3
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
биография, драма, исторический 2024, Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
Невидимая жизнь Эвридики 7.6
Невидимая жизнь Эвридики A Vida Invisível de Eurídice Gusmão / The Invisible Life of Eurídice Gusmão
драма 2019, Бразилия / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Красный русский 6.4
Красный русский Vermelho Russo
драма 2016, Бразилия / Португалия / Россия
Красотка на велике 6.1
Красотка на велике Malu de Bicicleta
мелодрама 2010, Бразилия
Смотреть трейлер
Невидимая женщина 6
Невидимая женщина Mulher Invisivel
комедия 2009, Бразилия
Показать еще
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше