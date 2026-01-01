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Фильмография
Мария Маноэла
Maria Manoella
Киноафиша
Персоны
Мария Маноэла
Мария Маноэла
Maria Manoella
Дата рождения
8 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Марии Маноэла
Родилась 8 июня 1978 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Популярные фильмы
8.3
Я все еще здесь
(2024)
7.6
Невидимая жизнь Эвридики
(2019)
6.4
Красный русский
(2016)
Фильмография Марии Маноэла
8.3
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
биография, драма, исторический
2024, Бразилия / Франция
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7.6
Невидимая жизнь Эвридики
A Vida Invisível de Eurídice Gusmão / The Invisible Life of Eurídice Gusmão
драма
2019, Бразилия / Германия
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Рецензия
6.4
Красный русский
Vermelho Russo
драма
2016, Бразилия / Португалия / Россия
6.1
Красотка на велике
Malu de Bicicleta
мелодрама
2010, Бразилия
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6
Невидимая женщина
Mulher Invisivel
комедия
2009, Бразилия
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