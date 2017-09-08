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Отступничество, 2017

2017 / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Главная героиня пытается вытащить свою сестру из секты «Свидетели Иеговы».

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дэниэл Кокотайло
В ролях
Саша Паркинсон
Роберт Эммс
Роберт Эммс
Стив Эветс
Стив Эветс
Шиван Финнеран
Шиван Финнеран
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отступничество 2 постера
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