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Apostasy
Отступничество, 2017
2017 / Великобритания
6.9
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Главная героиня пытается вытащить свою сестру из секты «Свидетели Иеговы».
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6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
8 сентября 2017
Возраст
16+
Режиссер
Дэниэл Кокотайло
В ролях
Саша Паркинсон
Роберт Эммс
Стив Эветс
Шиван Финнеран
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2 постера
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