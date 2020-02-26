«Моя собака Идиот»: Рецензия Киноафиши

Иван Атталь и Шарлотта Генсбург снова оказываются в объективе вдвоем, да еще и пригласив своего сына Бена Атталя. К достаточно знакомой для самого режиссера теме о взаимоотношениях между людьми подключается классический антураж family dynamic, но еще и с собакой. В таком случае, если есть желание преодолеть все симптомы кризиса среднего возраста, лучше обращаться к французам или просто завести наглого слюнявого пса.

Моя собака Идиот

Писатель Анри переживает кризис, как творческий, так и личный. В его «хаусхолде» полно раздражителей, которых он ласково зовет своими детьми и ворчит, когда каждый раз приходится выдавать им какое-то количество евро на карманные расходы. У жены тоже своего рода конфликт с самой собой, живет она с ним только благодаря антидепрессантам и любимому вину. Анри написал гениальный роман 20 лет тому назад, а сейчас занимается только «дешевыми» сценариями и никому не нужными собственными историями. Из-за такого творческого краха он перестал быть кем-то авторитетным в глазах собственных детей, а стал походить на подобие какого-то домашнего банка. В один из вечеров под проливным дождем Анри находит собаку, которая по-хозяйски сразу же заходит в приоткрытую дверь дома и ложится на диван. Как они ни пытались ее прогнать, ничего не вышло. Так наглая вонючая габаритная собака одним своим видом меняет устоявшийся хаос в этом семействе. Анри предстоит справиться с последствиями перемен.

В молодости всегда мечтаешь об одном, но совершенно непонятно, как все обернется в будущем. Анри тоже казалось, что идея с четырьмя детьми, домиком в пригороде и женой-домохозяйкой — это то, чего он всегда хотел. В итоге днем и вечером он грезит о том, как бы ему избавиться от собственных детей, супруги и снова умотать в Рим пить эспрессо и рассматривать красивых блондинок. Мечтания мужчины, увязшего в кризисе среднего возраста, звучат как клише. Да и образ Рима у него устаревший, давно отпечатавшийся в памяти немного выцветшей фотографией. Анри все-таки планирует написать еще один гениальный роман, только этот порыв обусловлен не желанием творить. Ему просто кажется, что такой же успех, как 20 лет назад, поможет ему вернуть прошлое, а конкретно молодость.

Моя собака Идиот

У Атталя, как и в предыдущих картинах, герои исключительно эгоистичны и ворчливы насчет своей «идеальной жизни» среднего класса. В принципе эти две характеристики одни из главных отличительных черт французской нации. Эгоизм — это второе слово в семействе Анри, и только он виноват в его процветании. Он и приводит героя к одиночеству, к которому тот так стремился, но только писатель не готов к душераздирающим последствиям. После встречи с собакой, которую он ласково назвал Идиотом из-за ее легкой глупости, его жизнь кардинально меняется. Хотя какие любовь и внимание к животному могут быть, если новоиспеченный хозяин назвал его таким именем! Идиот — это на самом деле альтер-эго Анри. Собака прогоняет всех его детей, которые разбегаются по разным уголкам Франции и теперь просят деньги только эсэмэсками. Жена тоже уходит, потому что понимает, что у ее супруга совершенно изменились взгляды на жизнь и их ценности больше не совпадают. Анри и Идиот остаются одни. В принципе такое имя, данное собаке, отзеркаливает состояние главного героя. Безусловно, он тоже идиот, который позволил распустить любимую семью из-за собственного эгоизма. Другими словами, он тоже идиот, потому что не видел, насколько он счастлив.

В фильме Анри осознает, что писатель оказывается никем, если он не знает, что такое понимание и любовь. Но последние два слова к нему приходят так поздно, что у него уже нет возможности применить их на практике. Литературный агент уверяет Анри, что люди любят читать про скучную семейную жизнь, это продается, но тот отказывается верить, пока не садится сочинять. Скорее всего, все предыдущие попытки написать шедевр оказывались фатальными, потому что Анри просто не верил в интересность и важность собственной, возможно, достаточно бытовой, но все-таки его жизни. Он обнажает свою душу в словах, запятых и словосочетаниях, которые обязательно должны достучаться до сердца его ушедшей супруги. А она ему в ответ приходит с долгожданным: «Отвези меня в Рим!»

Моя собака Идиот

Новая картина Ивана Атталя продолжает стилистику французского режиссера, поэтому любой его поклонник будет доволен окончательным результатом. К тому же что может быть интереснее рефлексии мужчины среднего возраста на чуть больше чем полтора часа. Особенно когда он видит частицу себя в наглой слюнявой собаке. Комично, драматично, ритмично и очень жизненно.

Ася Заболоцкая