Девушка Женя работает швеей: она наблюдает за примеркой свадебного платья невесты и немного грустит, ведь на ее долю такое счастье еще не выпало. Парень Кирилл, по совместительству отец ее ребенка, не только не собирается делать героине предложение, но и вовсе не намерен продолжать отношения. Мол, ему уже дышать нечем, да и вообще вон рядом другие девушки, готовые проводить с ним время в его мастерской. Женя пытается вернуть мужчину, не собираясь мириться с его свободолюбием, которое, как ей…
Русалка. Озеро мёртвых, Яга: Кошар тёмного леса, Невеста и Конверт. Ниодного нормального фильма. Ещё и от Фонда Кино.
Что радует: уровень мастерства от фильма к фильму растет. Хотя сложно соревноваться на рынке с самими собой.
Кино получилось страшное, местами жуткое. На атмосферу работает буквально все: игра актеров, звук, цветовое решение сцен.
Кстати, в фильме много красивых кадров именно в плане цвета и ракурса съемки. В этом фильме есть какая-то новая эстетическая красота, не свойственная русскому кино. Вот, это приятно удивило и порадовало.
Еще хочу отметить, что эротические сцены затягивают в экран. Страх, смешанный со страстью - дают очень реалистичную картинку. В это веришь.
За что хочется "поругать". В фильме Невеста была такая отличная сцена в конце фильма, когда главную героиню-таки засунули в гроб и заколотили крышку (впереди спойлер, если кто еще не видел, пардоньте, я вам испорчу впечатление, но сами виноваты, уже можно было посмотреть), и там на нее в гробу накинулась та страшная тварь. Вот, это был самый жуткий момент, когда самый страшный страх героини сбылся. Я прям визжала от ужаса и радости, что "вы с ней это сделали". Честно, не верила, что ее туда закинут, и потому, испытала огромное моральное удовлетворение, что это случилось. Но это Невеста. А в Привороте этот же фокус с ящиком и мертвым парнем в морге вызвал ощущение дежавю. Короче, два раза подряд эта тема с ящиками не работает. Или как-то иначе обыгрывать, как делали в фильмах Заживо погребенный 1 и 2.
Финал - неожиданный. За этот финал отдельное спасибо.
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