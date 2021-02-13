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Девушка Женя работает швеей: она наблюдает за примеркой свадебного платья невесты и немного грустит, ведь на ее долю такое счастье еще не выпало. Парень Кирилл, по совместительству отец ее ребенка, не только не собирается делать героине предложение, но и вовсе не намерен продолжать отношения. Мол, ему уже дышать нечем, да и вообще вон рядом другие девушки, готовые проводить с ним время в его мастерской. Женя пытается вернуть мужчину, не собираясь мириться с его свободолюбием, которое, как ей…