«Кукла 2: Брамс»: Рецензия Киноафиши

Однажды, пока муж отсутствовал, на Лизу напали грабители прямо в её собственном доме. Женщина с трудом восстанавливается после стресса. Но ещё хуже дела обстоят у её малолетнего сына Джуда, ставшего свидетелем преступления. Мальчик перестаёт разговаривать. Чтобы улучшить его восстановление, семья переезжает в другой дом. А именно в поместье из первого фильма. Там Джуд находит похороненную фарфоровую куклу, и вскоре она становится лучшим другом для мальчика. А потом начинают происходить странности. И ребёнок утверждает, что виноват в этом Брамс — его фарфоровый друг.

Режиссёр Уильям Брент Белл продолжает снимать низкобюджетные фильмы ужасов на стандартные темы. Его картины вроде «Остаться в живых» или «Одержимой», мягко говоря, не блещут высокими оценками, да и в прокате звёзд с неба не хватали. Но учитывая небольшие затраты и живучесть классических ужастиков, жанр продолжает жить. И впервые в своей карьере Белл взялся снимать сиквел собственного фильма.

Кукла 2: Брамс

Первая часть «Куклы» выглядела максимально типичным хоррором о няне, которой приходится ухаживать за фарфоровым ребёнком. И даже твист в финале не слишком претендовал на оригинальность. Можно было лишь следить за актёрской игрой Лорен Коэн, её экранные напарники и вовсе не запоминались.

Но фильм при бюджете в 10 миллионов долларов собрал больше 60, поэтому продолжение было вполне ожидаемым. Однако оказалось, что в новой части от оригинала остались только декорации и сама кукла. Всё остальное изменилось. Даже жанр.

Кукла 2: Брамс

Нет, это всё ещё стандартный фильм ужасов, и главная роль снова отдана женщине (на сей раз Кэти Холмс). Но теперь сюжет обыгрывает другое клише. Это история семьи со странным ребёнком, который вроде бы начинает общаться с потусторонними силами. Подобных картин выходило чуть ли не больше, чем хорроров о нянях. Все остальные необходимые стереотипы из классики тоже есть. Даже странный сосед, разъясняющий новым гостям происходящее.

Фильм, хоть и не блещет оригинальностью и вообще чем-то привлекающим внимание, всё-таки держится в рамках жанра. И даже к финалу приводит к вполне логичной для такого хоррора развязке. Вот только есть одна проблема. Это совершенно не стыкуется с тем, что показывали в первой части. Возможно, так авторы хотели удивить зрителей, знакомых с оригиналом, — на протяжении всего действия ему кажется, что он знает, к чему ведут события. Но внезапно всё меняется абсолютно непредсказуемым образом.

Кукла 2: Брамс

И всё-таки в любых фильмах ужасов есть какие-то конкретные правила существования мира и своя логика. Ведь было бы странно, если б в «Заклятии» внезапно появились не призраки и демоны, а, например, инопланетяне.

А вот сиквел «Куклы» как бы обнуляет всю логику мира, в котором существует, и предлагает свою версию событий. Конечно, подобные случаи в популярных франшизах уже были. Например, в «Пятнице, 13-е», где воскресший Джейсон изначально оказался выдумкой, а потом всё-таки появился. Но для того чтобы простить такой подход, «Брамсу» стоило бы быть слэшером, где важнее остроумные способы убийства, а не сама логика мира.

Кукла 2: Брамс

«Кукла 2: Брамс» — самый стандартный дешёвый фильм ужасов, который только можно представить. Он не выделяется ни какими-то интересными съёмками, ни свежим взглядом: стандартные бледные тона, звуки и движения на фоне вряд ли можно назвать чем-то особенным. И главное, «Брамс» просто не кажется страшным, в нём даже практически нет простейших скримеров.

Наверняка фильм посмотрят только самые упорные поклонники жанра. Ведь в прокате регулярно появляются и более провальные картины (можно вспомнить «Проклятие: Кукла ведьмы» — чуть ли не худший пример подобной истории). Но есть одна проблема. Нормально воспринять сюжет смогут только те, кто не видел первую часть. А кроме знатоков франшизы вряд ли кто-то обратит внимание на этот не слишком заметный фильм.

Алексей Хромов