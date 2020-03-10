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Кукла 2: Брамс Кукла 2: Брамс
Киноафиша Фильмы Кукла 2: Брамс Отзывы о фильме «Кукла 2: Брамс»
Brahms: The Boy 2 Кукла 2: Брамс 2019 / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Кукла 2: Брамс»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Однажды, пока муж отсутствовал, на Лизу напали грабители прямо в её собственном доме. Женщина с трудом восстанавливается после стресса. Но ещё хуже дела обстоят у её малолетнего сына Джуда, ставшего свидетелем преступления. Мальчик перестаёт разговаривать. Чтобы улучшить его восстановление, семья переезжает в другой дом. А именно в поместье из первого фильма. Там Джуд находит похороненную фарфоровую куклу, и вскоре она становится лучшим другом для мальчика. А потом начинают происходить…

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Artem Tivikov 10 марта 2020, 10:04
Оценка
если ждешь ставь лайк. тысяча лайков и назову сына Брамс
10 марта 2020, 10:04 Ответить
Олег 13 марта 2020, 20:30
Поставил лайк
13 марта 2020, 20:30 Ответить
Андрей 9 марта 2022, 22:32
Оценка
первая часть поинтереснее (((
5 баллов из 10ти!
мало ответов на вопросы, видимо будут еще части ((
9 марта 2022, 22:32 Ответить
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