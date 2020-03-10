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Однажды, пока муж отсутствовал, на Лизу напали грабители прямо в её собственном доме. Женщина с трудом восстанавливается после стресса. Но ещё хуже дела обстоят у её малолетнего сына Джуда, ставшего свидетелем преступления. Мальчик перестаёт разговаривать. Чтобы улучшить его восстановление, семья переезжает в другой дом. А именно в поместье из первого фильма. Там Джуд находит похороненную фарфоровую куклу, и вскоре она становится лучшим другом для мальчика. А потом начинают происходить…