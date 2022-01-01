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Криста Тере
Криста Тере
Christa Theret
О персоне
Фильмография
Криста Тере
Christa Theret
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Дата рождения
25 июня 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Криста Тере
Родилась 25 июня 1991 года. Париж, Франция.
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Фильмография Криста Тере
Двойная жизнь
драма, мелодрама, комедия
2018, Франция
6.0
Любовь и прочий зоопарк
комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Маргарита
драма
2015, Франция / Чехия / Бельгия
7.0
Далеко на Север
анимация, боевик, приключения
2015, Франция / Дания
6.0
Ренуар. Последняя любовь
мелодрама, биография
2012, Франция
6.0
Человек, который смеется
драма
2012, Франция / Чехия
6.0
Кусочки льда
драма, комедия
2010, Франция
6.0
Дьявольская деревня
триллер
2010, Франция
5.0
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