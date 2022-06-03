Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Венсан Макен
Венсан Макен
Vincent Macaigne
О персоне
Фильмография
Новости
Венсан Макен
Vincent Macaigne
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Венсан Макен
Родился 19 октября 1978 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Венсан Макен
Что мы говорим, что мы делаем
драма, мелодрама
2020, Франция
7.0
Ночной врач
криминал, драма, триллер
2020, Франция
6.0
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, драма, фэнтези
2019, Франция / Бельгия
5.0
С днём рождения
комедия, драма
2019, Бельгия / Франция
5.0
Двойная жизнь
драма, мелодрама, комедия
2018, Франция
6.0
Собака
драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Праздничный переполох
комедия
2017, Франция
6.0
Новости с планеты Марс
комедия
2016, Франция / Бельгия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Жизнь подражает искусству: вышел новый трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер
Это ремейк фильма о том, как снимается ремейк фильма.
Написать
3 июня 2022 14:43
«Новости с планеты Марс» в киноклубе ZЕРКАЛО
24 августа в 20:00 пройдёт показ картины «Новости с планеты Марс» режиссёра Доминика Молля. Вечер откроется вступительным словом модераторов проекта Сергея Барахатова и Аскара Басырова, а
Написать
17 августа 2016 15:46
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России