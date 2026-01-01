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Фильмография
Нора Хамзави
Nora Hamzawi
Киноафиша
Персоны
Нора Хамзави
Нора Хамзави
Nora Hamzawi
Дата рождения
29 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Канны, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.7
Ирма Веп
(2022)
6.5
Украденная картина
(2024)
6.4
Двойная жизнь
(2018)
Фильмография Нора Хамзави
5.6
Goodbye My Friend
Adieu Jean-Pat
комедия
2025, Франция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Вне времени
Hors du temps
комедия, драма
2024, Франция
6.3
Пистолеты в пластике
Les pistolets en plastique
комедия, криминал
2024, Франция
6.5
Украденная картина
Le tableau volé
комедия, драма
2024, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Ирма Веп
комедия, мини-сериал
2022, США
6.3
Алиса и мэр
Alice et le maire
драма, комедия
2019, Франция
6.4
Двойная жизнь
Doubles vies / Non-Fiction
драма, мелодрама, комедия
2018, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Развод по-французски
L'ex de ma vie
мелодрама, комедия
2014, Франция / Италия
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