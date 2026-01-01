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Нора Хамзави Nora Hamzawi
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Нора Хамзави

Nora Hamzawi

Дата рождения
29 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Канны, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Ирма Веп 6.7
Ирма Веп (2022)
Украденная картина 6.5
Украденная картина (2024)
Двойная жизнь 6.4
Двойная жизнь (2018)

Фильмография Нора Хамзави

Goodbye My Friend 5.6
Goodbye My Friend Adieu Jean-Pat
комедия 2025, Франция
Вне времени 5.5
Вне времени Hors du temps
комедия, драма 2024, Франция
Пистолеты в пластике 6.3
Пистолеты в пластике Les pistolets en plastique
комедия, криминал 2024, Франция
Украденная картина 6.5
Украденная картина Le tableau volé
комедия, драма 2024, Франция
Ирма Веп 6.7
Ирма Веп
комедия, мини-сериал 2022, США
Алиса и мэр 6.3
Алиса и мэр Alice et le maire
драма, комедия 2019, Франция
Двойная жизнь 6.4
Двойная жизнь Doubles vies / Non-Fiction
драма, мелодрама, комедия 2018, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Развод по-французски 5.4
Развод по-французски L'ex de ma vie
мелодрама, комедия 2014, Франция / Италия
Смотреть трейлер
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