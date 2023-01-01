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Земля кочевников
Земля кочевников, 2020: актеры и роли
Nomadland
Земля кочевников
2020 / США / Германия
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7.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Земля кочевников, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хлоя Чжао
Chloé Zhao
В ролях
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Дэвид Стрэтэйрн
David Strathairn
Гэй ДеФорест
Gay DeForest
Питер Спирс
Peter Spears
Патриша Грайр
Patricia Grier
Линда Мэй
Linda May
Анджела Рэйс
Angela Reyes
Карл Р. Хьюз
Carl R. Hughes
Дуглас Дж. Соул
Douglas G. Soul
Райан Аквино
Ryan Aquino
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