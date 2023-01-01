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Земля кочевников Земля кочевников
Киноафиша Фильмы Земля кочевников Земля кочевников, 2020: актеры и роли
Nomadland Земля кочевников 2020 / США / Германия
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Земля кочевников, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хлоя Чжао Хлоя Чжао Chloé Zhao
В ролях
Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Дэвид Стрэтэйрн Дэвид Стрэтэйрн David Strathairn Гэй ДеФорест Gay DeForest Питер Спирс Питер Спирс Peter Spears Патриша Грайр Patricia Grier Линда Мэй Linda May Анджела Рэйс Angela Reyes Карл Р. Хьюз Carl R. Hughes Дуглас Дж. Соул Douglas G. Soul Райан Аквино Ryan Aquino
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