«Земля кочевников»: Рецензия Киноафиши

Ферн потеряла в жизни все. Единственное предприятие в городке разорилось, оставив ее на улице в полном одиночестве. Денег начать все заново, как и большого смысла томиться в нескончаемом горе после смерти мужа и жалости к себе, у Ферн тоже не оказалось. Она находит довольно неординарный выход: оборудует свой фургон в простенький дом на колесах, берет только самое необходимое, избавляясь от груза прошлого, и отправляется в дорогу. В этом путешествии ей встречаются такие же кочующие. Иногда они собираются вместе и помогают друг другу, но чаще постоянно двигаются вперед, надеясь отыскать заработок и убежать от преследующих холодов. Дорога стала для них новой религией, помогая окончательно не сойти с ума в мире победившего капитализма.

Происходящее балансирует между игровым и документальным кино, создавая очень тягучую атмосферу безысходности и одиночества. Перед нами другая Америка. Она скрыта от глаз и не стоит на месте, пытаясь раздобыть доллар на пропитание и не умереть с голоду. Выбор этих героев кажется безумным и одновременно с этим вдохновляющим. Решиться остаться наедине с собой, почти лишиться привычных социальных связей и слова «нормальный» рядом с твоим именем. Знакомая нам жизнь почти не попадает в кадр, а единственное, что о ней напоминает, — логотип Amazon. Но эта смелость довольно условна. Перед нами все равно побег от невозможности найти место в современном обществе, осознания своей ненужности и бессилия в попытках самостоятельно отыскать работающие цели и идеи.

Земля кочевников

С одной стороны, перед нами та самая трамповская Америка, которая мечтает увидеть страну снова великой, наполнив ее консервативными и традиционными смыслами. С другой, эта отрешенность от всего по-новому играет в разгар эпидемии и упадка экономики. Здесь фигура Трампа и его проигрыш Байдену полностью уходят на второй план. Теперь это вопрос не идеологий и предпочтения, а поиска новой модели жизни, без ограничений и с подлинной свободой. Именно для таких людей, без преувеличений, оказаться надолго запертыми в четырех стенах — смерть. Их жизнь — это синоним слова «движение».

Много времени мы действительно проведем в дороге, наслаждаясь прекрасными видами. Это очень панорамная картина, обожающая протяженные горизонты и дающая время подумать, прочувствовать почти осязаемое одиночество. Пустые земли, раскинувшиеся вдоль километровых дорог, только усиливают это ощущение. Несмотря на бескрайние пространства и преодоленные километры, история остается очень камерной и личной. У каждого она будет своя, ведь на этот путь не встают от хорошей жизни. Любой сможет разглядеть что-то уникальное в этом радикальном эскапизме, не обязательно совпадая с внутренним миром и трагедией Ферн.

Земля кочевников

Актриса Фрэнсис МакДорман — одна из главных движущих сил проекта. Именно вокруг нее и собирались остальные детали. Она выступила продюсером и оказалась единственной профессиональной актрисой в картине. Большая часть местных героев действительно ведет кочевой образ жизни, они рассказывают реальные истории странствий и остаются самими собой в кадре. Таким стал и Боб Уэллс — харизматичный лидер движения и местный гуру. При желании прямо сейчас можно легко найти его YouTube-канал, моментально прочувствовать атмосферу фильма и проповедуемые им взгляды на деньги, экономику, работу и упадок страны, которую они, кажется, окончательно потеряли.

«Земля кочевников» уже стала одним из главных фильмов года, выиграв несколько престижных наград. Впереди «Оскар», где картине предстоит непростое соперничество с фильмами Финчера и Соркина. Но нынешнее тревожное время идет этой истории только на пользу и добавляет местным размышлениям о духовных и материальных поисках новых прочтений. Когда фильм доберется до нашего (премьера в России запланирована на февраль) и мирового проката, они достигнут своего пика. Мы узнаем, как закончилась вторая волна коронавируса, осознаем, чем же все-таки обернутся выборы в США, и увидим, куда будет двигаться мир. Возможно, нам всем пригодятся и такие взгляды, которые позволяют понять, что и в дороге можно отыскать свое счастье.

Константин Киценюк