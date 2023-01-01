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Земля кочевников Земля кочевников
Киноафиша Фильмы Земля кочевников Награды и номинации фильма Земля кочевников
Nomadland Земля кочевников 2020 / США / Германия
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Земля кочевников

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2020 Венецианский кинофестиваль 2020
«Золотой лев»
Победитель
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Баба Яга спасает мир
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2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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