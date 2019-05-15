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Киноафиша Рецензии «Королева сердец»: Рецензия Киноафиши

«Королева сердец»: Рецензия Киноафиши

15 мая 2019 00:00
«Королева сердец»: Рецензия Киноафиши

Денис Виленкин разбирается с новой драмой о запретной страсти.

Анна живёт в большом доме со своим мужем Петером. Однажды к Петеру приезжает Густав, его сын от первого брака. Юноша с ворохом типичных для подростка проблем, неуверенный, ищущий себя, непонятно — в отношениях или свободный. Скучающая в замужестве Анна всё это довольно быстро подмечает и зачем-то заводит с парнем опасную для юного сердца игру. Робкие поцелуи, затем соблазнение и резкое отстранение. Скелеты начинают сыпаться из шкафов, а молодой человек, конечно, оказывается не готов к последствиям. Постановщица Май эль-Туки в «Королеве сердец» будто бы пользуется гидом по скандинавскому кино: перверсии, эмоциональная стагнация, вызывающая многозначительность. Сложно вообще понять, что есть в фильме своего, авторского. При желании, конечно, в медленном наезде на дерево можно отыскать реверанс в сторону Андрея Петровича Звягинцева, который близок скандинавам своей холодной и отстранённой оптикой, но делать этого совершенно не хочется. Двухчасовой фильм преисполнен безликой режиссуры, предсказуемых коллизий и недокрученных конфликтов. Кино выглядит очень по-ученически: танец Анны под Tainted love и первый физический контакт ровно через час хронометража раздражают своей правильностью. Самое главное, что даже с учетом имитированной порнографии фильм лишён самого главного, что обычно отличает скандинавов в периметре фестивального мира. Вызова, необходимого нерва и провокации. Трине Дюрхольм, блистательно сыгравшая в одном из главных cеверных фильмов десятых, оскароносной «Мести» Сюзанны Бир, в «Королеве сердец» удерживает на себе весь фильм и честно работает на номинацию за «лучшую женскую роль» Европейской киноакадемии. Она точно ухватывает предполагаемые драматургией полутона, но прямолинейный сценарий, к сожалению, сильно ограничивает спектр её актерских возможностей. Первый час Анна совершает необдуманные поступки, выдающие в ней большего подростка, чем Густав. Второй час тщетно пытается сделать вид, что ничего не было, сам же Густав аффективно страдает.

«Королева сердец»: Рецензия Киноафиши
«Королева сердец»

Эль-Туки пробует маневрировать и усложнять моральные столкновения героев, но ей определённо не хватает чего-то очень важного. Лейтмотива, который бы делал историю глубже, а персонажей сложнее. «Королева сердец» чересчур поверхностна в мотивации персонажей и излишне осторожна в их внутренних противоречиях. Недалёкие выходки Анны по соблазнению Густава обусловлены простой сексуальной неудовлетворенностью. Молодой человек и шлепает её во время секса, и придушивает, а когда Анна даёт пощечины мужу в постели — он это, конечно, не понимает и останавливает её руки. Режиссёрский интерес почему-то не цепляется за идею о том, что, скорее всего, физическое влечение взрослой женщины к молодому юноше — это иррациональная форма её материнского желания иметь такого сына, как Густав.

Немаловажно, что Анна работает в суде по делам о семейном насилии над подростками, то есть Май эль-Туки принципиально погружает героиню в такую среду, где конфликт должен годами назревать внутри героини и достигнуть в итоге какой-то критической черты. Тем не менее, практически всё то, что касается работы Анны, остается за кадром, и двухчасовой хронометраж вязнет в выразительных переглядках и лениво выстроенном саспенсе — раскроется ли запретная связь или нет? В финале постановщица позволит себе совсем уже вульгарный и легко читаемый финт, оставив нас с не менее прогнозируемым открытым финалом. Томасу Винтербергу — винтербергово, а Май эль-Туки — пасьянс косынка. Понятно, не всем творить историю, кому-то ведь нужно с загадочным прищуром раскладывать карты. Увлекательно ли смотреть на это со стороны — другой вопрос. Отнюдь не риторический.

Денис Виленкин

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