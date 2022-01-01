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Магнус Креппер
Магнус Креппер
Magnus Krepper
О персоне
Фильмография
Магнус Креппер
Magnus Krepper
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Дата рождения
10 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Магнуса Креппера
Родился 10 января 1967 года. Норрчепинг, Швеция.
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Фильмография Магнуса Креппера
Пустыня
драма, мелодрама
2021, Эстония / Швеция / Финляндия
6.0
Пока не наступили холода
драма
2018, Дания
6.0
Быть Астрид Линдгрен
биография
2018, Швеция
7.0
Королева сердец
драма
2018, Дания / Швеция
6.0
Поднять якоря!
анимация
2017, Норвегия
5.0
Невеста дьявола
драма, исторический
2016, Финляндия / Швеция / Норвегия / Латвия
6.0
Комната 304
драма
2011, Дания
4.0
И наступит завтра
драма
2003, Швеция
6.0
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