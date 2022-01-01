Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Магнус Креппер

Магнус Креппер

Magnus Krepper
Магнус Креппер
Магнус Креппер Magnus Krepper
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 января 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Магнуса Креппера

Родился 10 января 1967 года. Норрчепинг, Швеция.

Фильмография Магнуса Креппера
Пустыня
Пустыня
драма, мелодрама 2021, Эстония / Швеция / Финляндия
6.0
Пока не наступили холода
Пока не наступили холода
драма 2018, Дания
6.0
Быть Астрид Линдгрен
Быть Астрид Линдгрен
биография 2018, Швеция
7.0
Королева сердец
Королева сердец
драма 2018, Дания / Швеция
6.0
Поднять якоря!
Поднять якоря!
анимация 2017, Норвегия
5.0
Невеста дьявола
Невеста дьявола
драма, исторический 2016, Финляндия / Швеция / Норвегия / Латвия
6.0
Комната 304
Комната 304
драма 2011, Дания
4.0
И наступит завтра
И наступит завтра
драма 2003, Швеция
6.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши