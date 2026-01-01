Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Магнус Креппер
Magnus Krepper
Киноафиша
Персоны
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Magnus Krepper
Дата рождения
10 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Магнуса Креппера
Родился 10 января 1967 года. Норрчепинг, Швеция.
Развернуть
Популярные фильмы
8.5
Мост
(2011)
8.1
Миллениум
(2010)
7.6
Меч короля
(2023)
Фильмография Магнуса Креппера
7.3
Сварить медведя
криминал, детектив
2025, Швеция
4.9
Охота
Jakt
драма, ужасы, детектив
2024, Швеция
7.6
Меч короля
Bastarden
биография, драма, исторический
2023, Дания / Норвегия / Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Галерея Бога
Vernissage hos Gud
приключения, комедия, фэнтези
2023, Швеция
5.8
Вечный
For evigt
драма, фантастика
2023, Дания / Исландия / Норвегия
Смотреть трейлер
5.8
Долбанный Борнхольм
Fucking Bornholm
драма
2022, Польша
5.1
Что остается
What Remains
криминал, драма, триллер
2022, Финляндия / Гонконг / Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Сомнительный убийца
драма, криминал
2021, Швеция
Показать еще
Новости о Магнусе Креппере
Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля»
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Порожки выдают устаревший и колхозный ремонт: в 2026 году дизайнеру призывают стелить пол в квартирах только так
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить