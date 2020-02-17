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Правда Правда
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La verite / The Truth Правда 2019 / Франция / Япония
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Правда»

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Наша рецензия

Фабьенн, успешная французская актриса (Катрин Денёв) приличным тиражом выпускает мемуары, в которых немного перевирает важные события своей жизни. К ней в большой замок (около тюрьмы, по поводу чего шутит герой Итана Хоука) приезжает дочь (Жюльетт Бинош) с мужем (Хоук) и дочерью, чтобы навестить и, кажется, просто понадоедать своим милым присутствием. Хирокадзу Корээда в «Правде» действительно убедительно мимикрирует под французского режиссёра средних лет. Ему удаются какие-то…

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aleks-tulup 17 февраля 2020, 06:33
Оценка
Посмотрел с удовольствием. Катрин Денёв очаровательная, её игра прекрасна и убедительна. Тема семейных взаимоотношений меня волнует, поэтому было о чем поразмышлять и после просмотра. В картине есть чему улыбнуться и над чем посмеяться. Сюжет незамысловат, время в происходящем течёт медленно. Так что, кто хочет острых ощущений при просмотре- останется не доволен) Ставлю 4 звезды, потому как фильм "на любителя".
17 февраля 2020, 06:33 Ответить
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