Наша рецензия

Фабьенн, успешная французская актриса (Катрин Денёв) приличным тиражом выпускает мемуары, в которых немного перевирает важные события своей жизни. К ней в большой замок (около тюрьмы, по поводу чего шутит герой Итана Хоука) приезжает дочь (Жюльетт Бинош) с мужем (Хоук) и дочерью, чтобы навестить и, кажется, просто понадоедать своим милым присутствием. Хирокадзу Корээда в «Правде» действительно убедительно мимикрирует под французского режиссёра средних лет. Ему удаются какие-то…