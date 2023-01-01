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Звук металла Звук металла
Киноафиша Фильмы Звук металла Награды и номинации фильма Звук металла
Sound of Metal Звук металла 2020 / США / Бельгия
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Звук металла

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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