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Звук металла
Звук металла, 2020: актеры и роли
Sound of Metal
Звук металла
2020 / США / Бельгия
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Звук металла, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дариус Мардер
Darius Marder
В ролях
Оливия Кук
Olivia Cooke
Риз Ахмед
Riz Ahmed
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Пол Раджи
Paul Raci
Уильям Ксифарас
William Xifaras
Артур Хию
Arthur Hiou
Лорен Ридлофф
Lauren Ridloff
Крис Перфетти
Chris Perfetti
Хиллари Бак
Hillary Baack
Том Кемп
Tom Kemp
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