Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звук металла Звук металла
Киноафиша Фильмы Звук металла Звук металла, 2020: актеры и роли
Sound of Metal Звук металла 2020 / США / Бельгия
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Звук металла, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дариус Мардер Дариус Мардер Darius Marder
В ролях
Оливия Кук Оливия Кук Olivia Cooke Риз Ахмед Риз Ахмед Riz Ahmed Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Пол Раджи Пол Раджи Paul Raci Уильям Ксифарас Уильям Ксифарас William Xifaras Артур Хию Артур Хию Arthur Hiou Лорен Ридлофф Лорен Ридлофф Lauren Ridloff Крис Перфетти Крис Перфетти Chris Perfetti Хиллари Бак Хиллари Бак Hillary Baack Том Кемп Том Кемп Tom Kemp
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше