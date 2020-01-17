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«Проксима»: Рецензия Киноафиши

17 января 2020 00:00
«Проксима»: Рецензия Киноафиши

Она не может жить без космоса: Ева Грин примеряет скафандр и осваивает центрифугу.

Весной 2018 года в российских СМИ проскочил забавный сюжет: посетители одного из подмосковных супермаркетов встретили в винно-водочном отделе французскую актрису Еву Грин. В Инстаграме появились селфи со звездой, в комментариях шутили про девушку Бонда, которой больше не наливать, а вот про то, по какому поводу Грин приезжала в Россию, все как-то быстро забыли. И вот теперь, почти два года спустя, в прокат выходит «Проксима» — картина, основное действие которой разворачивается в Звездном городке Московской области.

В недалеком будущем, которое мало чем отличается от настоящего, снаряжается экспедиция на Марс. Французская астронавтка Сара Лоро (Ева Грин) становится единственной женщиной, зачисленной в команду. Она с детства мечтала о покорении космоса, и ее мечта вот-вот сбудется. Есть лишь одно земное препятствие: дома Саре предстоит оставить маленькую дочь Стеллу (Зели Булан). О девочке позаботится отец, немецкий астрофизик (Ларс Айдингер). Сара с ним в разводе, но отношения у бывших супругов вполне дружеские, да и свои родительские функции этот папа готов выполнять на все сто.

«Проксима»: Рецензия Киноафиши
Проксима

Ситуация вроде бы под контролем — и все-таки не совсем. Предстоящая разлука с ребенком порождает мучительные чувства: тут и вина, и тоска, и печаль. Коллеги по экспедиции, развязный американец (Мэтт Диллон) и русский добряк с гагаринской улыбкой (Алексей Фатеев), героиню прекрасно понимают, но разделить эти эмоции не могут. С матерей всегда другой спрос, даже если дело касается полетов на Марс.

«Проксима», формально посвященная космосу, на самом деле отрывается от земли лишь в финале. До этого полтора часа экранного времени персонажи проводят в германских филиалах Европейского космического агентства, в Звездном городке и на Байконуре. В кадре нет ничего воссозданного — все реальное. Постановщица фильма, француженка Алис Винокур, сознательно отказывается от возвышенной интонации. Ее астронавты — не супергерои, а обычные люди, тренирующие свои человеческие тела для нечеловеческих условий. Даже примерка скафандра здесь снята так, что зритель почти физически ощущает его невыносимую тяжесть.

Дубляж этому фильму только вредит, в идеале смотреть его нужно с оригинальным звуком и субтитрами. Персонажи «Проксимы» говорят на разных языках, постоянно переключаясь с французского на немецкий, с немецкого на английский, с английского на русский (да-да, реплики на великом и могучем есть и у Евы Грин, и у Мэтта Диллона — оба актера неплохо справляются с задачей). В одной из важных сцен Стелла, ребенок-билингв, отказывается говорить с матерью по-французски и демонстративно переходит на немецкий, язык отца, — вот тут окончательно становится понятно, как глубоко она переживает происходящее. В другом эпизоде оказавшиеся в лесу астронавты читают друг другу стихи под звездным небом. Россиянин выбирает Осипа Мандельштама, американец — Уолта Уитмена, и строки на двух разных языках, от двух совершенно разных по складу и сути поэтов неожиданно рифмуются, порождая какую-то космическую полифонию.

«Проксима»: Рецензия Киноафиши
Проксима

Главный же сюрприз заключается в центральном конфликте. Это картина не о том, должна ли мать оставить ребенка или остаться с ребенком. Необходимость участия в миссии ни разу не ставится авторами «Проксимы» под сомнение: Сара должна лететь, потому что она лучшая в своем деле и потому что к этому полету она шла всю жизнь. Вопрос в том, как, взлетая в небеса, справиться с неизбежным чувством вины и как объяснить дочери, что любовь к ней никуда не исчезает, просто эта конкретная мама не может быть только мамой — ей этого мало, ей вообще мало всего земного мира.

Это взгляд женщины на современную женскую судьбу. Алис Винокур, представительница профессии, в которой до сих пор преобладают мужчины, и мать девочки примерно того же возраста, что и Стелла, конечно, озадачена не космосом; миссия на Марс в «Проксиме» — лишь красивая метафора. И хотя на финальных титрах перед зрителем проплывают портреты астронавток из разных стран, в образе героини Евы Грин можно легко разглядеть любую жительницу Земли, вынужденную разрываться между личным и профессиональным, между заботой о детях и карьерой, между любимой семьей и любимым делом. Острейшая, универсальная дилемма: по-старому никак нельзя, а по-новому — до сих пор страшно и мучительно. Но точно так же, как человечество уже не сможет отказаться от исследований космоса, познавшая свободу женщина уже не сможет довольствоваться ролью домохозяйки. Рожденная летать не будет ползать.

Ксения Реутова

Ксения Реутова
Ксения Реутова
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